SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları, yılın ilk 6 ayında kaydedilen enflasyon oranına göre artırılacak. Bu artışa ek olarak, ek iyileştirmeler de planlanıyor. Ayrıca, emekli promosyonları banka banka açıklandı ve 20 bin TL'ye varan ek gelir fırsatları sunuluyor. Bu süreçte emekliler bayram öncesi ek ödemelerle birlikte maaş, ikramiye ve promosyon fırsatlarından yararlanabilecek. İşte emeklilere ödeme takvimi hakkında son gelişmeler...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında yapılacak zamları büyük bir heyecanla bekliyor. Yılın ilk altı ayında kaydedilen enflasyon oranlarına göre kök maaşların en az yüzde 25 oranında artırılması öngörülüyor. Bu artışın taban maaşlara da yansıtılması planlanıyor. Ayrıca, emekli ikramiye ve promosyon ödemelerinin detayları da gündemde yer alıyor.
Ocak ayında yüzde 49,25 oranında eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için yeni zam dönemi yaklaşıyor. Temmuz ayında milyonlarca emeklinin ve memurun maaşları değişecek.
Maaş artışlarını ise enflasyon oranları belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de yüzde 15'lik Ocak artışının üzerinde oluşan enflasyon oranını fark olarak alırken yüzde 10'da toplu sözleşme artışı yapılacak.
Ancak bütün bunların yanında emekliler için enflasyonun üzerinde bir de refah payı uygulaması bekleniyor. Bunun yanında 10 bin liraya çıkartılan taban maaşın da artırılması ve kök maaşı düşük olanlar için sıfır zam tehlikesinin önlenmesi de gündemde. Bu yönüyle emekliler ve memurlar için ikili bir zam formülü devreye alınacak.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Tahminlere göre ödemeleri 10-14 Haziran haftası banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Emekli maaşı alanlar, Dul ve yetim maaşı alanlar, 65 yaş (yaşlılık) parası alanlar, Şampiyon sporcular, Vazife malullüğü aylığı alanlar, Güvenlik korucuları, Terörden zarar gören sivil vatandaşlar, Muharip gaziler ve Şehit yakınları emekli ikramiyesi ödemesi alabiliyor.
YILLARA GÖRE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ
İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor.
2018-2021 tarihleri arasında 1.000 TL + 1.000 TL
2021-2023 | 1.100 TL + 1.100 TL
2023 | 2.000 TL + 2.000 TL
2024 | 3.000 TL + 3.000 TL
EMEKLİ GÜNCEL PROMOSYON MİKTARLARI
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 01 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.
HALKBANK
Emekli maaşını 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL - 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL - 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri - 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
AKBANK
Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor. 1 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Toplam emekli promosyon tutarı
• 0 - 9.999 TL - 6.250 TL
• 10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL
• 20.000 TL ve üzeri - 15.000 TL
VAKIFBANK
Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
• 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL
• 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL
• 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL
• 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL emekli promosyon ödemesi yapacak.
DENİZBANK
Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
• 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
• 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor.
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı
• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL
• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL