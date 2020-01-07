Mersin'de yaşanan sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti: Yağış akşama doğru yavaşlayacak

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentteki sağanak ve fırtına nedeniyle korkulacak bir durumun olmadığını bildirdi.

Su, Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde yaptığı açıklamada, kentte yoğun yağışın olacağı yönünde gelen bilgilerden sonra kriz masası oluşturduklarını belirtti.

İlgili kuruluşlarla tedbirlerin alındığını dile getiren Su, şöyle devam etti:

"Tarsus ve Erdemli'de su basabilecek, hayati tehlike olabilecek yerleri tahliye ettik. Oradaki vatandaşlarımızı daha güvenli yerde misafir ettik. Yeme, içme ve barınma işlerini hallettik. Dün akşam 21.00'den sonra yağış hızını artırdı. Meteorolojiden aldığımız bilgiyle ilimizde değişik bölgelere metrekareye 100-165 kilogram yağış düştü. Bu yağış 24 saat içerisinde düşen miktardır. Çok büyük sıkıntı olmadan şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yağışların 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını anımsatan Su, onun dışında herhangi bir can güvenliği sıkıntısının bulunmadığını ifade etti.

GÜNDEM Heyelan altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

" Şu anda acil bir durum görünmüyor"

Vali Su, ekiplerin çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "İnanıyorum herhangi sıkıntı olmadan bitmiş olacak. Ekiplerimiz sahada. Kriz merkezinde denetlemelerimiz devam ediyor. İhtiyaç olan yerlerde gerekli çalışmalar yapılıyor. Ümit ediyorum bir sıkıntı olmadan bu yağışı atlatmış olacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Yağışlar ne zamana kadar sürecek ve bu çerçevede okullar tatil edilecek mi?" sorusuna karşılık Su, akşama doğru yağışların hızını keseceğini ve yarın sabaha kadar normal olacağını dile getirdi.

Sıkıntılı zamanın 21.00 ile 06.00 arasında olduğunu anlatan Su, şunları kaydetti:

"Korkulacak bir durum yok. Yağış akşama doğru daha da yavaşlayacak. Ertesi gün sabaha kadar aralıklarla devam edecek. Şu anda acil bir durum görünmüyor. Kar olan bazı ilçelerimizde okullarımızı tatil ettik. Şehir merkezimizde yollar ve trafik açık. Sıkıntı yok. Mersin çok yağış alan bir ilimiz. Her yağışta okulları tatil edersek çocuklarımız ne zaman eğitim öğretim görecek? Şu anda eğitim öğretim devam ediyor. Çok sıkıntılı bir durum olursa zaten gereğini yapıyoruz. Genelde bu durum kısa sürede hızlı yağışlarda sıkıntı olabiliyor. Bu yağış rejimi 24 saate yayılmış durumda. Bazı evlerde su baskını var. Yollardaki su birikintileri onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şu anda 2 can kaybı dışında kaybımız yok, kaybolan vatandaşımız da yok."

REKLAM

FOTOĞRAF 17 Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Kırobası ve Saraydın'da bulunan ilk ve orta okulların 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Silifke'nin yüksek kesimlerindeki olumsuz hava şartları nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi ve iletim hatlarının kopması sonucu birçok mahalle elektriksiz kaldı. Bir elektrik direği ise çatma diye tabir edilen bir evin üzerine devrildi. Kar yağışı ve fırtına sonucu elektrik direklerinin devrildiği ve iletim hatlarının koptuğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce çalışma başlatıp, mahallelerine elektrik verilmesini istediler. Tekneler battı<br><br> Pazartesi gece yağan aşırı yağmur ve fırtına nedeniyle 4 ayrı balıkçı teknesi battı. Taşucu Limanında 2 ve Boğsak koyunda bağlı bulunan 2 balıkçı teknesi olmak üzere 4 balıkçı teknesi sulara gömüldü. Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise Silifke'den Kırobası, Saraydın, Kavak, Çatak, Kıca mahallelerine giden karayolunun Topboğazı mevkisinde buzlanma yaptığını ifade ederek, araçların kar lastiksiz ve zincirsiz geçişine izin vermiyor. Mersin’de elektrik direkleri devrildi, fırtına tekneleri batırdı Merkez Mezitli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde taşan dere sularının ulaştığı bir sitenin otoparkındaki 20 araç sürüklendi. Araçların bazıları taşkın sularıyla diğer araçların üzerine çıktı. Sitedeki bazı dairleri ise su bastı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekici, sıkışan araçları kurtarmaya çalıştı. kırmızı kod uyarısının yapıldığı Mersin'de etkisi sürdüren sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü. Dün başlayan ve etkisini giderek arttıran sağanak, tarım arazilerinin sular altında kalmasına, seraların hasar görmesine neden oldu. Çiftçilerin seralardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştığı görüldü. Mersin'de elektrik direkleri devrildi, fırtına tekneleri batırdı, araçlar sürüklendi Meteoroloji Genel Müdürlüğünden peş peşe yapılan uyarıların ardından Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Kırobası (Mara) ve Saraydın mahallelerinde eğitime 1 gün ara verilirken, bölgedeki elektrik direkleri de aşırı kar yağışı nedeniyle devrildi. İlçeye bağlı Taşucu ve Boğsak balıkçı barınaklarındaki 4 tekne fırtına nedeniyle battı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



