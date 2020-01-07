Gündem Heyelan altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
MERSİN

Heyelan altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Heyelan altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan sonucu yıkılan baraka evin altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, heyelan bölgesinde güvenlik önlemi alındı.

Haber Merkezi İHA
Mersin’de aralıksız devam eden sağanak yağış Erdemli ilçesinde heyelana neden oldu.
Mersin’de aralıksız devam eden sağanak yağış Erdemli ilçesinde heyelana neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji’nin ’kırmızı kod’ uyarısı yaptığı Mersin’de aralıksız devam eden sağanak yağış Erdemli ilçesinde heyelana neden oldu.

  • İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Burhan Dede mevkisinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka ev çöktü. Aile fertlerinden 5’i kendi çabalarıyla toprak ve molozların altından çıktı.

İHA
Heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka ev çöktü.

Babalarına ulaşamayan çocuklar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 2 ambulans, 6 itfaiye aracı, AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekiplerinden oluşan yaklaşık 30 kişi enkaz altındaki İbrahim Öngel’in bulunması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından 62 yaşındaki Öngel’in cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma ekibine destek veren bir itfaiye aracı da kaygan zeminde kayarak yan yattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, heyelan bölgesinde güvenlik önlemi alındı.

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