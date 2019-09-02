Yaz tatilinde görevli olduğu okulun tadilatını yaptı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyünde bulunan Ekrem Özbey İlkokulu’nda görevli öğretmen Esra Gencer, meslektaşları gibi tatil yapmak yerine çalıştığı okulun tadilatı ile ilgilenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazırladı.

Sason’a bağlı Kelhasan köyünde 2005 yılında bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Ekrem Özbay’ın adının verildiği ilkokulda görev yapan öğretmen Esra Gencer, yaz tatilini okulunun tadilatında çalışarak geçirdi.

Atandığında okulun fiziksel eksiklerini görünce doktor olan ablasından destek alarak onarma kararı alan Esra Gencer, yaz tatilinin başlamasıyla kolları sıvadı.

Doktor ablasının da üyesi olduğu Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı üyeleri ile temasa geçerek onlardan aldığı destekle okulunun tadilatını yapan Gencer, okulu yeni bir görünüme kavuşturdu.

Çalıştığı okulda zaman geçirmekten hoşlandığını belirten Gencer şu ifadeleri kullandı:

''Sason’da 2 yıldır görev yapmaktayım, geçtiğimiz mart ayında Sason Ekrem Özbey İlkokulu’na görevlendirildim. Okula geldiğimde okulun iç ve dış kısmı fiziki açıdan kötü durumdaydı. Çocuklar ve okul için ne yapabilirim diye sürekli düşündüm. Aile hekimi olan ablamın da üyesi olduğu vakfa başvurdum. Onlar da beni geri çevirmedi. Vakıf sayesinde okulumuz eğitim öğretime hazır hale geldi.''

''Çok uğraştım, uğraşmaya da devam edeceğim öğrencilerin iyi, başarılı ve mutlu bir birey olması bize yeter. Bir çocuk değişir, ülkem gelişir.''