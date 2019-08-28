Gündem Okulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı oldu
ŞANLIURFA

Okulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 yıldır öğretmenlik yapan Samet Üçler ve ev hanımlığı yapan eşi Zehra Üçler, tek derslik ve 15 öğrencili okulu birlikte temizliyorlar. Çiftin okulda temizlik yaparken görüldüğü fotoğraflar, sosyal medyada beğeni aldı. Eşine yardım eden Zehra Üçler ise "Öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik" dedi.

Haber Merkezi DHA
Samet Üçler ve eşi Zehra Üçler
Samet Üçler ve eşi Zehra Üçler

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki tek derslik ve 15 öğrencili ilkokulun öğretmeni Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi.

Çiftin okulda temizlik yaparken görüldüğü fotoğraflar, sosyal medyada beğeni aldı. Eşine yardım eden Zehra Üçler, "Öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik" dedi.

'Yaparken gururlanıyorum'

Temizliği tamamlanan okulda camları silip eşi ile birlikte okul sıralarını sınıfa yerleştiren Samet Üçler, "Okulumuzu kısıtlı imkanlar ile temizledik. Köyde su problemi olduğu için 100 metre uzaklıktan su çekerek eşimin yardımı ile okulumuzu temizledik. Hem öğretmeniz, hem müdürüz, hem de hademeyiz bunları yaparken gururlanıyorum” dedi.

'Öğrencileri kendi çocuğumuz olarak görüyoruz'

Eşine yardım eden ev hanımı olan Zehra Üçler ise eşinin 3 yıldır okulda görev yaptığını söyleyerek, "3 yıldır burada yaşıyoruz. Bir çocuğumuz var. Eşime yardım ederek okulu temizledik. Aslında benim bir çocuğum yok okuldaki tüm öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik. Okul saatlerinde de eşime yardımcı oluyorum. Sınıfta halı seriyoruz ve çocukların temizlik ve tuvalet alışkanlıkları edinmesi için onlara yardımcı oluyorum. Burada olmak eşime yardımcı olmak çok güzel” dedi.

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