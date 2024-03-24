Meteoroloji batı kesimlerini uyardı: Fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.