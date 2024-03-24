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Meteoroloji batı kesimlerini uyardı: Fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporuna göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına bekleniyor. Hızının saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

16:51 - 24/03/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına uyarısında bulundu.


Yapılan tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.


Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.




#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#fırtına
#lodos
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