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Ankara'ya lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji saat verdi

Ankara'da yaşayan vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İşte Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu tahmini raporu.

13:26 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ankara hava durumu
Ankara hava durumu

Mart ayının son haftalarına gelmesiyle “Kar ne zaman yağacak? Ankara'da kar yağacak mı? soruları da merak kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminlerini yayımladı. Peki, kar ne zaman bekleniyor?

ANKARAYA'YA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre,
'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.


#Ankara
#Hava durumu
#Meteoroloji
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