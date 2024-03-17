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Şırnak merkez ve 6 ilçe için sel ve sağanak yağış uyarısı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Peki yarın Şırnak’ın hangi ilçelerinde yağış var? İşte Meteoroloji Şırnak 5 günlük hava durumu tahmini raporu…

17:00 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Şırnak'ta yarın hava nasıl olacak?
Şırnak'ta yarın hava nasıl olacak?
Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ile Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil'de sağanak, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

22 kişinin öldüğü bot faciasında 3'üncü gün: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
22 kişinin öldüğü bot faciasında 3'üncü gün: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları havadan, denizden ve karadan 3'üncü günde de devam ediyor. Çanakkale Valiliği tarafından arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü günde de devam ettiğini belirtilen yazılı açıklamada, “Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları SG Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu'nun komutasında Jandarma, Polis, AFAD, Sağlık, UMKE, Gümrük, Kıyı Emniyeti, ÇÖZAK, Liman Başkanlığı, Akut, Tarım ve Orman Teşkilatları İşbirliğinde 3. gününde de devam etmektedir” denildi.

#Şırnak
#hava durumu
#meteoroloji
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