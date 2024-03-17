Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ile Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil'de sağanak, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.