22 kişinin öldüğü bot faciasında 3'üncü gün: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları havadan, denizden ve karadan 3'üncü günde de devam ediyor.
Batan botta 40 civarında düzensiz göçmenin bulunduğu, halen 15-20 düzensiz göçmeni arama kurtarma çalışmasının sürdüğü belirtildi.
Çanakkale Valiliği tarafından arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü günde de devam ettiğini belirtilen yazılı açıklamada, “Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları SG Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu'nun komutasında Jandarma, Polis, AFAD, Sağlık, UMKE, Gümrük, Kıyı Emniyeti, ÇÖZAK, Liman Başkanlığı, Akut, Tarım ve Orman Teşkilatları İşbirliğinde 3. gününde de devam etmektedir” denildi.