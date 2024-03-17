22 kişinin öldüğü bot faciasında 3'üncü gün: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Olay, 15 mart sabahı saat 08.07'de sıralarında meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik denize açılan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup battı.

Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi.