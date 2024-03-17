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Çankırı'da acil servis doktoruna yumruklu saldırı

Çankırı'da acil serviste görevli doktor, hasta yakını tarafından darbedildi. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheli, doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

13:07 - 17/03/2024 Pazar
AA
Çankırı Devlet Hastanesi
Çankırı Devlet Hastanesi

Bir yakınını tedavi ettirmek için Çankırı Devlet Hastanesi'ne gelen ismi öğrenilemeyen şahıs, nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O. ile sözlü tartışma yaşadı.

Daha sonra hasta yakını, U.O'nun kafasına yumruk attı.

Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheli, doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin kınama mesajı yayımlayan İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, acil tıp uzmanı meslektaşının bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edildiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış ve tutum karşısında sessiz kalmayacaklarını, olayın faili ve failleri hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacaklarını aktaran Sarıkaya, şiddet eylemini kınadı.

#çankırı
#Çankırı Devlet Hastanesi
#darp
#Doktora Saldırı
18 dakika önce
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