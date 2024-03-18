Meteoroloji, 18 Mart Pazartesi gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporunda 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kar yağışı ve sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Öte yandan haftalık hava durumu da açıklandı. İşte 18-24 Mart tüm illerimizdeki hava sıcaklıkları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 18 MART 2024

Ülkenin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 1

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

10 İLE SARI KOD

Meteoroloji, 10 il için sağanak ve kar yağışı yaparak sarı kod verdi. Vatandaşların olası aksiliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

MGM 18-24 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahminine göre mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, hafta ortasında batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.





Haftalık Hava Tahmini

🗓️(18 - 24 Mart 2024)

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, hafta ortasında batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor. pic.twitter.com/ODiPGnhTsQ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 17, 2024







