Meteoroloji'den altı ile sağanak yağış ve yoğun kar uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Kuvvetli sağanak bekleniyor

15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman illeri ile Şanlıurfa'nın doğusu, Siirt'in batısı ve Şırnak'ın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Yoğun kar yağışı uyarısı

Ayrıca Siirt'in doğusunda (Pervari), Şırnak'ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap), Batman'ın kuzeyinde (Sason) ve Diyarbakır'ın kuzeyinde (Kulp) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Yağışlar salı günü bölgeyi terk edecek

Açıklamada, salı günü sabah saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.







