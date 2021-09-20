Gündem Meteoroloji gün vererek uyardı Sıcaklık 10 derece birden düşecek
İSTANBUL

Meteoroloji gün vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

Meteoroloji, Türkiye'nin çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Meteoroloji gün vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Sıcaklıkların ise çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK YERLERE ZİRAİ DON UYARISI


Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir" bilgilerine ver verildi.

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