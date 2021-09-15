Meteorolojiden 11 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Ankara'nın güney çevreleri ve Kayseri'nin batı kesimleri ile yarın il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojinin 16 Eylül için hava durumu tahmin haritası.

3 ile daha kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geceden itibaren Samsun, Ordu ve Tokat'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Metrekareye 21-75 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

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Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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