Gündem Meteorolojiden 11 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
ANKARA

Meteorolojiden 11 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

İç Anadolu'daki 8 ile yarın gece saatlerine kadar kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Samsun, Ordu ve Tokat için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 11 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Ankara'nın güney çevreleri ve Kayseri'nin batı kesimleri ile yarın il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojinin 16 Eylül için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 16 Eylül için hava durumu tahmin haritası.

3 ile daha kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geceden itibaren Samsun, Ordu ve Tokat'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Metrekareye 21-75 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Abone Ol Google News
Yok abi abarttınız

'Yok abi abarttınız'

​Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki.
Apaçık hadsizlik

Apaçık hadsizlik

​Döngüsel kültüre çığ gibi tepki.
Norveç Meclisinde iki PKKlı

Norveç Meclisi'nde iki PKK'lı

​İşçi Partisi'nden aday olan Aydar ve Hüseyni milletvekili olarak meclise girdi.
Hepsi yakalandı

Hepsi yakalandı

​PKK'lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi.

​Edremit'ten sonra bir skandal görüntü de İzmir'den geldi.
2023 yeniden <br>şahlanışın sembolü

2023 yeniden
şahlanışın sembolü

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

Reform paketi hedefiydi

Reform paketi hedefiydi

​Dijital lira için ilk somut adım.
Washington'da <br>darbe gibi adım

Washington'da
darbe gibi adım

​ABD'li komutan Çin'e Trump garantisi verdi.
Altı yıllık emeğin ürünü

Altı yıllık emeğin ürünü

​Kur'an konularına göre tefsir edildi.
Gebe ölümleri 3 kat arttı

Gebe ölümleri 3 kat arttı

'Kaybettiğimiz hastalarımız maalesef aşısız.'
Yol göründü

Yol göründü

​İlk kez böyle görüntülendi.
Turuncu şehir kalmadı

Turuncu şehir kalmadı

​Müjdeyi Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpler tribüne oynuyor

Kulüpler tribüne oynuyor

Spor yasası teklifiyle ilgili banka temsilcileri dinlendi.
Beşiktaş fırsat tepti

Beşiktaş fırsat tepti

​Sayısız gol fırsatına giren Beşiktaş, Dortmund'a 2-1 kaybetti.
Test aşaması tamamlandı

Test aşaması tamamlandı

​Farklı dillerdeki YouTube yorumları çevrilerek gösterilecek.

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi
Dünya

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in, Trump’ın koltuğu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin’e savaş açabileceği endişesi konusunda iki kez Çin’li mevkidaşı Li Zuocheng’e teminat verdiği ortaya çıktı. Li Zuocheng’i ilk olarak seçim öncesi arayan Milley, ikinci görüşmeyi ise Kongre baskınının ardından yaptı.
PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı
Gündem

PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı

Operasyonlarda lojistik ağı çöken PKK, kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcıları çikolata, cips, sigara, şampuan kutusu, ayakkabı ve tıraş makinesinin içine gizledi. Ancak bu taktiklerin hiçbiri tutmadı. Polis ve jandarma sınırdan sokulan bu patlayıcıları şehirlere ulaşmadan yakaladı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında terör örgütü PKK’nın planladığı 126 saldırı boşa çıkarıldı. Teröristlerin C4 ve PETN gibi patlayıcıları kamufle etmek için her yola başvurduğu görüldü. Mardin-Şanlıurfa’da durdurulan ticari takside şampuan ve jöle kutusu içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.
Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi
Ekonomi

Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi

Halkbank’ın Üreten Kadınlar Toplantısı’nın bu ayki durağı İzmir oldu. Kadın girişimcilere yönelik destek paketinden bugüne kadar 50 binin üzerinde girişimcinin faydalandığını aktaran Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Paket kapsamında 5 milyar Türk Lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşti” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.