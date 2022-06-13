Meteoroloji yarın için 16 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat), Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl) yerel olarak kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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