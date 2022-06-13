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KONYA

Meteoroloji yarın için 16 ili uyardı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde bazı illere uyarı yapıldı. Açıklamada 16 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji yarın için 16 ili uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat), Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl) yerel olarak kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Ankara'da selde kaybolan arıcıyı 350 kişilik ekip arıyor
FOTOĞRAF 8
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Ankara'da cumartesi günü sağanak sonrası Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu aracıyla sele kapılan İlkay Yiğit (27) ile dün Akyurt ilçesinde sel sularından kaçmaya çalışırken kalp krizi geçiren Mustafa Demirel (67) ve selde elektrik akımına kapılan Muhammed Şahin (21) hayatını kaybetti.
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Altındağ'da arıcılık yapan Ramazan Gök de Tatlar Deresi'nin taşmasıyla sel sularına kapılarak kayboldu. Cumartesi günü başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü günde de devam etti.
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AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sivil toplum kuruşlarının desteğiyle gerçekleştirilen arama- kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürdü. Arama çalışmalarında özel eğitimli köpekler de kullanıldı. Aramalardan henüz sonuç alınamadı.<br>
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AFAD BAŞKANI SEZER: 3 GRUP HALİNDE ÇALIŞMA YAPILIYOR<br><br>Bölgede inceleme yaparak basın mensuplarına açıklamada bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, \"Tatlar Deresi'nin taşması sonucu burada genç bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir vatandaşımızın da suya kapıldığı yönünde ihbar var. Yaklaşık 2 gündür yoğun bir arama faaliyeti devam ediyor. Burada AFAD koordinesinde 350 kişilik bir ekip görev yapıyor. İnşallah aramalarımız tez zamanda sonuçlanır. Bölgede 3 grup halinde çalışma yapılıyor. Şu an arama yapılan yer son nokta. Eğer yukarıdaki alanlarda rastlanamazsa son nokta burası, Çubuk Barajı. Burada olma ihtimali çok yüksek ama arkadaşlarımız bütün noktalarda arama çalışmalarını hassasiyetle, titizlikle devam ettiriyorlar. Vatandaşımızın sağ olarak kurtulmasını ümit ediyoruz. Vatandaşımız bulunana kadar çalışmalarımız devam edecek\" diye konuştu.
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Yurt genelinde yoğun yağışların etkili olduğunu, çoğu kentte sel ve su baskınlarının meydana geldiğini kaydeden Sezer, \"Bu yoğun yağışlar bugünden sonra da devam edecek. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip etmesi ve risk oluşturacak alanlardan özellikle dere yataklarından uzak durmalarını önemle rica ediyoruz\" dedi.
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Ankara'da selde kaybolan arıcıyı 350 kişilik ekip arıyor
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök'ü (66) arama çalışmaları sürdürülüyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "350 kişilik bir ekip görev yapıyor. İnşallah aramalarımız tez zamanda sonuçlanır. Bölgede 3 grup halinde çalışma yapılıyor" dedi.
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