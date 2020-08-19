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Meteoroloji'den 9 il için sağanak yağış uyarısı: 19 Ağustos il il hava durumu raporu

Meteoroloji'den 9 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 19 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son hava durumu verilerine göre 9 ilde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı belirtilirken sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte Meteoroloji'nin il il hava durumu raporu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor.

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Japonya'da aşırı sıcaklar can alıyor: Ölenlerin sayısı 79'a çıktı
FOTOĞRAF 10
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Ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.
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Buna göre, ağustos başından beri başkent metropolünde 70'i 65 yaş üzeri olmak üzere toplam 79 kişi sıcak çarpmasından hayatını kaybetti.
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Ölen 65 kişinin evinde havalandırma sistemi kullanılmazken, ölümlerin 32'si akşam 17.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında meydana geldi.
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Tokyo İtfaiye İdaresi verilerine göre, ay başından beri yüksek sıcaklıktan kaynaklı belirti gösteren 2 bin 576 kişi ambulansla hastanelere taşındı.
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Hava sıcaklığı Japonya'nın başkentinde temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.
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Japonya'da aşırı sıcaklar can alıyor: Ölenlerin sayısı 79'a çıktı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ağustos ayının başından beri kentte yüksek sıcaklıktan kaynaklı belirti gösteren 2 bin 576 kişi ambulansla hastanelere taşınırken, tedavi altındaki 79 kişi ise hayatını kaybetti. Sıcaklardan ötürü hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun 65 yaş üzerinde olduğu belirtildi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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