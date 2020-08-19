Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 28 kişide koronavirüs çıkınca çok sayıda köy ve mahalle karantinaya alındı
KARABÜK

​Karabük’ün Yenice ilçesinde çok sayıda köy ve mahalleye koronavirüs karantinası

28 kişide koronavirüs çıkınca çok sayıda köy ve mahalle karantinaya alındı

Karabük’ün Yenice ilçesinde artan koronavirüs vakalarının ardından karantina kararları alındı. İlçe genelinde 28 kişide peş peşe koronavirüs tespit edilmesinin ardından çok sayıda köy ve mahalleye giriş çıkışlar 14 gün boyunca kapatıldı.

Haber Merkezi İHA
Jandarma ekipleri, köylere giriş çıkışları kapattı.
Jandarma ekipleri, köylere giriş çıkışları kapattı.

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi merkez mahallelerinde 16, Nodullar köyünde 8, Akmanlar köyünde ise 4 kişide korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde çıkan pozitif vakalar nedeniyle 14 günlük karantina kararı alındığı açıklandı. Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde çıkan pozitif vakalar nedeniyle de ev karantinası uygulaması başlatıldı.

  • Jandarma ekipleri, köye giriş çıkışları kapatırken, kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince adli işlem başlatılacak.

Kovid sürecini iyi yönettik: Önümüzdeki günlerde vaka sayısının az olacağına inanıyorum
KORONAVİRÜS
Kovid sürecini iyi yönettik: Önümüzdeki günlerde vaka sayısının az olacağına inanıyorum

14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI

Nodullar Köyü Muhtarı İdris Karayil, köyde iki gün önce temaslı bir hastanın hastaneye şikayetler nedeniyle başvuruda bulunduğunu ve yapılan test sonucunun pozitif geldiğini belirterek, “8 tane temaslıya rastlandı. Bunun için köyümüz 14 günlük karantinaya alındı. Şuan jandarmamız bu 15 günlük süreçte giriş çıkışları takip altına almaktadır. Bizler köy muhtarı ve heyeti olarak vatandaşımızın yanındayız. Kaymakamımız olsun, Vefa Destek Grubu olsun her zaman için bizim yanımızda. Hayırlısı inşallah bu virüsü köyümüzden tedbirleri uygulayarak atlatacağız” diye konuştu.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti

TEMASLI ÇOK SAYIDA VAKA VAR

Konu ile ilgili Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle 19.08.2020 saat 00.01’den 01.09.2020 saat 24.00’a kadar 14 gün süre ile Nodullar köyünün tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulamasına karar verilmiştir.

Yenice ilçemiz Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde ikamet edip Covid-19 pozitif vaka olarak tespit edilenlerin ve pozitif vaka temaslısı olarak saptananların tüm hane halkları dahil 14 gün süre ile ev karantinası uygulamasına, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ilçemiz Nodullar köyünün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına, Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde pozitif vaka çıkan hanelerde ve pozitif vaka temaslı olarak tespit edilenlerin hanelerinde yaşayan tüm hane halkının evlerinde kalmalarına karar verilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evlerde tedavisi devam eden Covid-19 hastaları ile temaslılarının sağlık sebeplerin dışında evlerinden ve köyden çıkışına müsaade edilmemesine, karantina altındaki Nodullar köyü ile Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde hane karantinası altındaki kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'Nişan atma’ kavgasında silahlar konuştu: Bir kişi öldü 5 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 16
Title
Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi Ferah Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden kız alma verme konusundan husumet olan yabancı uyruklu iki aile, kız evinin önünde kavga etmeye başladı.
Title
Kavga sırasında silahlar ateşlendi. Olayda kızın ailesinden 2 kişi yaralandı.
Title
Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralılar Halis Name (66) ile Hanadı Deırı (53) yaralandı.
Title
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ise kalabalığı dağıttı.
Title
Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken polis ekipleri saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Title
Esenyurt’ta meydana gelen silahlı kavgaya dönüşen ‘nişan atma’ olayı Küçükçekmece’de devam etti.
Title
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz plakası alınamayan bir otomobille kız ailesinin ikamet ettiği Kanarya Mahalesi Pelikan Sokağı’na gelerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 1’i kız tarafından, 1’i sokaktaki bir iş yerinde çalışan, 2’si yoldan geçen olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Title
Yaralılardan 1’i ağır halde hastaneye kaldırılırken, bir kişinin ise 14 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi.
Title
Olayı gerçekleştiren saldırganlar ise geldikleri araçla hızla uzaklaştılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve özel harekat destekli polis sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Title
Polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile tamamen kapatarak, delil ve kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemede yaklaşık 30 tane boş kovanın olduğu görüldü.
Title
Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet E.’nin (24) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Title
Sokakta yaşanan silahlı kavga bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, bir kadının aracın camının önüne gittikten sonra yere düştüğü ve siyah bir aracın olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.
Title
Title
Title
Title
'Nişan atma’ kavgasında silahlar konuştu: Bir kişi öldü 5 kişi yaralandı
Esenyurt'ta iki aile arasında 'nişan atma' nedeniyle kavga çıktı. Kısa süre içerisinde silahların konuştuğu kavga kız tarafının Küçükçekmece'deki adresine de sıçrayınca olayda bir kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Abone Ol Google News
Altın fiyatları çakılabilir

Altın fiyatları çakılabilir

​Agresif yükselişlerin yaşandığı altın tek bir açıklamaya bakıyor.
TOGG müjdeli haberi verdi

TOGG müjdeli haberi verdi

27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi.
Nişan atma kavgası

'Nişan atma' kavgası

Olayda bir kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.
Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti

İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum.
Libya'ya<br>düzenli ordu

Libya'ya
düzenli ordu

​Mehmetçik 1993'teki Azerbaycan tecrübesini aktaracak.
Oflaz hayatını kaybetti

Oflaz hayatını kaybetti

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz 46 yaşında koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Kovid sürecini iyi yönettik

Kovid sürecini iyi yönettik

Erdoğan: ​Önümüzdeki günlerde vaka sayısının az olacağına inanıyorum.
Sıra sizde!

Sıra sizde!

​Hainlerin elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık kaçacak delik arıyor.
​Yunan en büyük<br>adasını satacak

​Yunan en büyük
adasını satacak

​ABD o limanı satın alarak Türk boğazlarını gözetleyecek.
Suudi basınından deniz üssü iddiası

Suudi basınından deniz üssü iddiası

​Türkiye ve Katar, Misrata limanında bir askeri üs kuracak.
Türk köyüne<br>ikinci tehdit

Türk köyüne
ikinci tehdit

​Yunanistan, Türklerin yaşadığı noktaları işaretleyerek hedef gösteriyor.
İtalyan devi istiyor

İtalyan devi istiyor

​20 milyon euroluk teklifin yanında satıştan pay da verilecek.
ABD PKK'yı masaya<br>oturtmak istiyor

ABD PKK'yı masaya
oturtmak istiyor

​Sözde özerk yönetimin anayasa görüşmelerine katılacaklar.
Tekin vefat etti

Tekin vefat etti

​Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kalkacak.
Tüpraş'ın<br>dolar oyunu

Tüpraş'ın
dolar oyunu

​Krediler yatırıma değil, dolar mevduatına yapılıyor.
FETÖ'ye dev<br>operasyon

FETÖ'ye dev
operasyon

​Mahrem imam da var muvazzaf da.
Yerli panelle<br>güneş enerjisi

Yerli panelle
güneş enerjisi

​400 milyon dolarlık fabrikayı bugün Erdoğan açıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.