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Meteorolojiden altı il için sağanak yağış uyarısı: Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan hava durumu..

Meteorolojiden altı il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Kasım'a ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın hava durumu şu şekilde olacak..

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı olarak geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr güney ve güney batılı yönlerden hafif, ara sıra orta, sabah saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetlice (40-60 km/sa.) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum’da 5, Kars’ta 0, Ağrı’da 1, Erzincan’da 7, Iğdır’da 6, Ardahan’da 1 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri ise; Erzurum’da 13, Kars’ta 16, Ağrı ve Erzincan’da 17, Iğdır’da 20, Ardahan’da 15 derece olması öngörülüyor.

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