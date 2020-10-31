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SAMSUN

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun hava durumu

Meteoroloji'den dört bölge için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dört bölgeye yönelik sağanak yağış uyarısı geldi. Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor İşte Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Elazığ ve Hatay'ın hava durumu..

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Öte yandan, Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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