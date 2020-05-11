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Gündem Meteorolojiden güzel haber Sıcaklıklar 4 derece birden artacak
İSTANBUL

Meteoroloji'den güzel haber: Sıcaklıklar 4 derece birden artacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye güneşli bir gün geçirirken, sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Öğle saatlerinde Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yağmur bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv/Galata Kulesi
Arşiv/Galata Kulesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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