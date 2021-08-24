Meteorolojiden iki bölge için toz taşınımını uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tokat, Osmaniye, Van'ın kuzeydoğusu ve İskenderun körfezi çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak rüzgar bekliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bölgede toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalama, düşük görüş mesafesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 23°C, 32°C
Az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 31°C
Az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde İskenderun körfezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevreleri başta olmak üzere bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 26°C, 39°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu
SİİRT 24°C, 38°C
Parçalı bulutlu