Gündem Meteorolojiden iki bölge için toz taşınımını uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden iki bölge için toz taşınımını uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tokat, Osmaniye, Van'ın kuzeydoğusu ve İskenderun körfezi çevrelerinde sağanak yağış, Güneydoğu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı: İstanbul, Osmaniye, Van il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tokat, Osmaniye, Van'ın kuzeydoğusu ve İskenderun körfezi çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak rüzgar bekliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bölgede toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalama, düşük görüş mesafesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 23°C, 32°C

Az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 31°C

Az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde İskenderun körfezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevreleri başta olmak üzere bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 39°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu

SİİRT 24°C, 38°C

Parçalı bulutlu

Selin getirdiği tomruklar balıkçıları tedirgin etti
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Selin getirdiği tomruklar balıkçıları tedirgin etti
Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde taşkına kapılan tomruklar İncirpınarı sahilini sardı. Kıyıya vuran ve denizde biriken tomruklar, Sahil Güvenlik ve balıkçı tekneleri tarafından temizleniyor.

Bambaşka bir Mardin: Toz fırtınası tarihi kenti farklı renge bürüdü
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Mardin kent merkezi ile Derik başta olmak üzere ilçelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.
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Toz bulutu ile kentin simge yapıları da farklı bir görünüm kazandı.
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Yerli ve yabancı turistler bu anı cep telefonuyla kaydetti.
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Görüş mesafesinin düşmesiyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin camlarını kapattı.
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Bambaşka bir Mardin: Toz fırtınası tarihi kenti farklı renge bürüdü
Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin camlarını kapattı. Toz bulutu ile kentin simge yapıları da farklı bir renge büründü.

İTÜ sel felaketinin bıraktığı tahribatı uydudan tespit etti
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Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Batı Karadeniz'de yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yarattığı tahribatı uzaydan görüntüledi.
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İncelemelerde sel öncesi ile sonrasının görüntüleri karşılaştırıldı.
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SELDEN EN ÇOK BOZKURT VE ABANA BÖLGELERİ ETKİLENDİ <br><br> UHUZAM olarak sel bölgesinin uydu görüntülerini temin edebildiklerinin söyleyen İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, şunları belirtti:
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Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle sel felaketi sonrası oluşan hasarlar üzerine bir çalışma yaptık. Görüntülerde sel felaketinin etkileri çok açık bir şekilde gördük. Sel felaketi Karadeniz'in farklı bölgelerinde oldu ancak en çok Bozkurt ve Abana bölgelerin de can kayıplarına ve hasarlar oluştu.
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BİR YILDA YAĞACAK YAĞIŞIN YARISI 2-3 GÜN GİBİ KISA BİR SÜREDE YAĞDI <br><br> Prof. Dr. Yanalak, Özellikle iklim değişikliği sebebiyle yağışın dağılışı farklılaştı. Özellikle Bozkurt ve Abana bölgesine bir yılda yağacak yağışın yarısı 2-3 gün gibi kısa bir sürede yağdı. Böyle olunca ciddi mal ve can kayıpları yaşandı. Bu durumu uydu görüntülerinde çok net bir şekilde görmekteyiz diye konuştu.
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DERE YATAĞI SEL SONRASI 300-350 METRELERE KADAR YAYILDI<br><br> Uydu görüntülerinde köprü, bina ve yollarda belirgin hasarlar olduğunu belirten Prof. Dr. Yanalak, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Abana bölgesinde bir delta oluştuğunu görebiliyoruz. Yine bütün havza boyunca taşınabilen malzemelerin selle birlikte taşınıp yığıldığını görebiliyoruz. 30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300-350 metrelere kadar yayıldı. Yine burada birçok yıkılmış binalar ve köprüleri tespit ettik. Onun dışında yine belirgin bir şekilde yeşil alan ve futbol sahası gibi alanların tamamen kaybolduğunu ve sel altında kaldığını görebiliyoruz.
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İTÜ sel felaketinin bıraktığı tahribatı uydudan tespit etti
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Batı Karadeniz'de yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yarattığı tahribatı, uzaydan görüntüledi.


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