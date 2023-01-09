Meteorolojiden bazı illere uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Ege Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Muğla için gök gürültülü sağanak uyarısı

Muğla'da ise yarın akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, il genelinde çok kuvvetli, iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli olacağı, yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Antalya'da 5 gün 'kuvvetli' yağış bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya, yarından itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenen yağış, cumartesi gününe kadar devam edecek.

92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekorunun kırıldığı, yağış rakamlarının mevsim normalleri altında kaldığı Antalya, yarından itibaren yağışlı sistemin etkisine girecek. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezinde ve ilçelerinde yarından itibaren yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların sahil kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın hızının 40 ila 70 kilometreye ulaşması ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan Burdur ve Isparta'da da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölgede yağışların cumartesi gününe kadar süreceği bildirildi.

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