Gündem Meteorolojiden Marmara Bölgesi için uyarı
SAKARYA

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden elde edilen son verilere göre; Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
​Meteorolojiden Marmara Bölgesi için uyarı! 18 Ağustos hava durumu
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

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Sel ve su baskınlarına dikkat

Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
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Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
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