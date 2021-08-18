Meteorolojiden Karadeniz için yeni uyarı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 33, Az bulutlu ve açık. İSTANBUL: 32, Az bulutlu ve açık. İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık. KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık. ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık. KIRKLARELİ: 34, Az bulutlu ve açık. MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık.
MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık. ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu. ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık. HATAY: 32, Az bulutlu ve açık. ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık. KONYA: 33, Az bulutlu ve açık. SİVAS: 30, Parçalı ve az bulutlu. BOLU: 30, Az bulutlu. SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu. ZONGULDAK: 27, Az bulutlu.
RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu. TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ELAZIĞ: 36, Az bulutlu. ERZURUM: 31, Parçalı bulutlu. KARS: 29, Parçalı ve yer yer çok bulutlu. VAN: 29, Az bulutlu.
ADIYAMAN: 39, Az bulutlu ve açık. DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık. GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık. SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık.
GÜNDEM
Çamura gömülmüş çeyiz sandığından çıktı: Selde ölen anne kız arkasında hüzün bıraktı
GÜNDEM
Bozkurt'ta selin vurduğu dükkanlara Türk bayrakları asılıyor
FOTOĞRAF 20
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.
İş makineleri ve itfaiyenin de katılımıyla başlayan yıkımı çevredeki bazı vatandaşlar gözyaşlarıyla izledi.
Yıkım çalışması drone ile havadan da görüntülendi.
Bozkurt'taki sel felaketinde ağır hasar alan altı katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Çevredeki bazı vatandaşlar yıkımı gözyaşlarıyla izledi.
FOTOĞRAF 10
Kastamonu'nun 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde sel felaketinin 6'ncı gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte yüzlerce arama kurtarma ekibi, kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan da taşarak sele yol açan Ezine Çayı kenarında bulunan ve yıkılan Ölçer Apartmanı'nda da aramalar iş makineleri yardımıyla devam ediyor.
İş makineleri ile yapılan çalışmalarda enkaz altında kaybolduğu düşünülen vatandaşlara henüz ulaşılmadı. Apartmanda oturanların yakınları çay kenarında acı içinde bekleyişlerini sürdürüyor.
Şu ana kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişi halen kayıp<br> <br> Öte yandan, çöken 8 katlı Ölçer Apartmanında ikamet eden 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin halen devam ettiği apartmanın enkazında kayıp olan 11 kişinin bulunması içinde çalışmalar sürüyor.
Kepçe, greyder gibi iş makineleri yardımıyla apartmanın enkazında biriken moloz yığınları bir yandan alınırken diğer yandan da enkaz altında kaldığı düşünülen 11 kişiye de ulaşılmaya çalışılıyor.
Çöken binanın müteahhidi ilçeden ayrıldı<br> <br> Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı'nın hemen kenarındaki 32 daireden oluşan apartmanı 3 yıl önce yaptığı öğrenildi.
Mehmet Ö.'nün yine yıkılan Ölçer Apartmanı'nın yanında 10 yıl önce inşa ettiği 10 katlı Rüya Apartmanı ise selde hasar görmedi.
Ayrıca çay kenarında yapımı süren 8 katlı apartmanın müteahhidinin de Mehmet Ö. olduğu iddia edildi. Bozkurt ilçesinde Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı kenarında başka bir apartmanın teras katında oturduğu, selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı öğrenildi.
Bu apartman 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şu ana kadar 60 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanından 9 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.