Meteorolojiden Karadeniz için yeni uyarı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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ANKARA: 33, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık.

ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık.

KIRKLARELİ: 34, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık.

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ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 33, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 30, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 30, Az bulutlu.

SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 27, Az bulutlu.

RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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ELAZIĞ: 36, Az bulutlu.

ERZURUM: 31, Parçalı bulutlu.

KARS: 29, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

VAN: 29, Az bulutlu.

ADIYAMAN: 39, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık.

GÜNDEM Çamura gömülmüş çeyiz sandığından çıktı: Selde ölen anne kız arkasında hüzün bıraktı

GÜNDEM Bozkurt'ta selin vurduğu dükkanlara Türk bayrakları asılıyor

FOTOĞRAF 20 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı. İş makineleri ve itfaiyenin de katılımıyla başlayan yıkımı çevredeki bazı vatandaşlar gözyaşlarıyla izledi. Yıkım çalışması drone ile havadan da görüntülendi. Bozkurt'taki sel felaketinde ağır hasar alan altı katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Çevredeki bazı vatandaşlar yıkımı gözyaşlarıyla izledi. BiP'te paylaş

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