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Meteorolojiden sağanak uyarısı! İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Artvin hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli'nin Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava durumu duyuruna göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

  • Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Kırklareli'nin Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

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