Meteorolojiden sağanak uyarısı! İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Artvin hava durumu Meteorolojiden İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli'nin Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi 04 Eylül 2019, 13:47 Son Güncelleme: 04 Eylül 2019, 13:50 AA