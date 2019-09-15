Gündem Meteorolojiden sağanak uyarısı İstanbulda etkili olacak
İSTANBUL

Meteorolojiden sağanak uyarısı: İstanbul'da etkili olacak

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yarın sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların düştüğü bölgede rüzgar Kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ardahan 3 dereceye kadar düşecek

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan 3, Ağrı 6, Erzurum ve Kars’ta 7, Iğdır 11 ve Erzincan’da 17 derece.

  • Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 22, Iğdır’da 27, Ardahan’da 20, Erzurum’da 18, Kars’ta 20, Ağrı’da 24 derece. Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ağrı Eleşkirt 2,4 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye’de 32, 3 derece oldu.

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