Gündem İBBdeki işçi kıyımına yönelik protestolar devam ediyor
İSTANBUL

İBB'deki işçi kıyımına yönelik protestolar devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen işçiler, belediye önündeki eylemlerini, 18'inci günde de sürdürdü. Boğaziçi Yönetim A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Şefik Önen, "Herkes ekmeğinin peşinde. İşe geri alınana kadar buraya gelmeye devam edeceğiz. Buradakilerin hepsi gariban insanlar. Hepimizin ekmek derdi var. Başka bir şey yok" dedi.

Haber Merkezi AA
28 Ağustos'ta eyleme başlayan işçiler, 18’inci gününde de iş akitlerinin feshedilmesini protesto etti.
28 Ağustos'ta eyleme başlayan işçiler, 18’inci gününde de iş akitlerinin feshedilmesini protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde iş akitleri feshedilen işçiler, belediye önündeki eylemlerine devam ediyor.

Belediyenin Sarahçahane'deki binası önünde 28 Ağustos'ta eyleme başlayan işçiler, 18’inci gününde de iş akitlerinin feshedilmesini protesto etti.

"Ekmeğimize uzanan eller kırılsın"

İşten çıkarılan işçiler, sık sık "Söz namustur", "Zulme karşı omuz omuza", "İşçiler burada, namus sözü nerede?", "Her şey böyle mi güzel olacaktı?",

"Ekmeğimize uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar attı.

Boğaziçi Yönetim A.Ş'de çalışırken işten çıkarıldığını mesajla öğrendiğini ifade eden Şefik Önen, "Sebepsiz yere bir mesajla işten atıldım. İşten atılmaların eski ve yeni olmakla ilgisi yok. Mülakatla işe alındık. Şimdiye kadar yönetim bizimle irtibat kurmadı. İşe geri alınma konusunda da bir sinyal verilmedi. Bize söylenen hiçbir şey yok. Neden işten atıldığımızın izahını bekliyoruz." dedi.

Herkesin İBB'nin önüne işe geri alınmak için geldiğini ve bunun için mücadele ettiğini anlatan Önen, "Herkes ekmeğinin peşinde. İşe geri alınana kadar buraya gelmeye devam edeceğiz. Buradakilerin hepsi gariban insanlar. Hepimizin bir ekmek derdi var. Başka bir şey yok." diye konuştu.

İSTGÜVEN firmasında çalışırken iş akdinin gerekçesiz bir şekilde feshedildiğini aktaran Murat Özdemir ise şunları kaydetti:

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  • "İşe geri dönme konusunda bir umudum var. Umudum olmasaydı zaten 18 gündür buraya gelmezdim. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bize yapılan haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Buradaki eylemimizin sonucunda bir komisyon kuruldu. Bu komisyon, kimin, neden ve niçin atıldığını araştıracak. Komisyonun sunacağı rapora göre de bir karar verileceği ifade edildi. Bunun sonucunu bekliyoruz."

İSTGÜVEN'de temizlik işçisi olarak çalışırken işine son verildiğini ifade eden Mustafa Bayır da hak ettikleri için işe alındıklarını ancak gelen yeni yönetimin kendilerine haksızlık ettiğini söyledi.

"İşe alımların 'seçimden önce, seçimden sonra' diye bir gerekçesi olamaz."

Ekmeklerinin ellerinden alınmasına rağmen kendilerine yönelik bazı suçlayıcı iddialar ileri sürüldüğünü ve bunun çok can yaktığını dile getiren Bayır, "Bu işe alımların 'seçimden önce, seçimden sonra' diye bir gerekçesi olamaz. Bizlere açıkça iftira atılıyor. Buradaki hiç kimse bankamatik memuru değil. Hepimiz, mülakatla işe alındık. Bu iş için müracaatı ocak ayında yaptım. Ardından mülakat yapıldı ve güvenlik soruşturmasından geçirildim. Şimdi işimi geri istiyorum. Onun için buradayım." şeklinde konuştu.

  • 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'nden yürüyerek geçen bazı vatandaşlar yanlarına gelerek, araçlarıyla yoldan geçenler de korna çalarak işçilere destek verdi.
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