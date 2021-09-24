Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un güneyi, Van’ın kuzey ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Bugün sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT
26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney ve İç Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Sivas'ın doğu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde doğu çevreleri hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün doğu, Erzurum'un güney ve Van'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu