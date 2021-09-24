Hayat Analiz raporları yayımlandı Ağustos ayında şiddetli kurak yaşandı
AKTÜEL

Analiz raporları yayımlandı: Ağustos ayında 'şiddetli kurak' yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ağustos Ayı Kuraklık Analiz raporları yayımlandı. Meteorolojik kuraklık durumunu gösteren haritalarda, Ege Bölgesi'nin tamamı, Marmara'nın İstanbul dahil büyük kısmı, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da da bazı bölgeler için 'acil durum' uyarısının da bulunduğu, 'şiddetli kurak' ağustos ayı yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Analiz raporları yayımlandı: Ağustos ayında şiddetli kurak yaşandı
Türkiye, en şiddetli kuraklığı ağustos ayında yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık yayımlanan sıcaklık ve yağış değerlendirmesi raporlarının ardından, meteorolojik kuraklık durumunu gösteren aylık haritalar da paylaşıldı. Meteorolojik kuraklık analiz haritaları, Standart Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) şeklinde iki farklı metotla belirleniyor.

Bu yılbaşından beri tüm aylarda Türkiye'nin birçok bölgesinde meteorolojik kuraklık anlamında tehlikeli seviyeler yaşanırken, geçen aylarda özellikle Güneydoğu ve Doğu ve Akdeniz bölgelerindeki şiddetli kuraklık tehlikesi, ağustos ayında ise Ege ve Marmara bölgelerinde kendini gösterdi.

DHA
  • PNI metoduna göre 2021 Ağustos ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu'na göre, 1 aylık (Ağustos 2021) haritada, Ege Bölgesi'nin tamamı, Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil, Tekirdağ haricindeki diğer bölgeler için 'acil durum' ibaresiyle de uyarının bulunduğu 'şiddetli kurak' ölçümü yapıldı.

DHA

'Şiddetli kurak' ölçümü Karaman, Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batısı, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın bazı bölgeleri, Kilis ve Şanlıurfa'nın güney sınırları, İç Anadolu'da Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Eskişehir ve Ankara bölgelerinde, Doğu Anadolu'da ise Ağrı ve Van'da yapıldı.

DHA

Şiddetli kuraklık yaşanan bölgelerin çevrelerinde ise orta ve hafif kurak ölçümü yapılan alanlar da bulunuyor. Yurdun diğer tüm kesimleri için meteorolojik kuraklık ölçümlerinin, 'risk yok' ibaresinin de bulunduğu 'normal ve üzeri' olması ise sevindirdi.

DHA

OLAĞANÜSTÜ KURAKLIK YAŞANIYOR

İkinci metot olan SPI'ya göre ise son 3 aylık verilerde, diğer aylara göre daha umut verici bir tablo ortaya çıktı. Geçen ayların büyük kısmında 'olağanüstü kurak', 'çok şiddetli kurak' ve 'şiddetli kurak' alanlar büyük dikkat çekerken, son 3 ay için Doğu ve Güneydoğu'nun bazı bölgeleriyle, güney kesimlerde yine bazı alanlarda 'orta kurak' ölçümü yapıldı. Bu haritada olağanüstü, çok şiddetli veya şiddetli kurak tehlikesi yer almıyor. Yurdun birçok kesiminde normal civarı ölçümler yapılırken, ağırlıklı olarak hafif, orta veya çok nemli yaşandığı görüldü. Karadeniz ve Akdeniz'de Sinop ve Antalya başta olmak üzere bazı illerde de aşırı ve olağanüstü nemli günler yaşandı.

Uzman isimden '1'e 100 kuralı'yla gelen uyarı: Karayı içine alır
GÜNDEM
Uzman isimden '1'e 100 kuralı'yla gelen uyarı: Karayı içine alır

Akdeniz'de deniz seviyesi altı santimetre yükseldi: Önlem alınmazsa daha da artacak
HAYAT
Akdeniz'de deniz seviyesi altı santimetre yükseldi: Önlem alınmazsa daha da artacak

Dünya iklim krizini konuşuyor: Bazı gıdaları unutabiliriz
HAYAT
Dünya iklim krizini konuşuyor: Bazı gıdaları unutabiliriz

Uzman isimden çarpıcı açıklama: Küresel ısınma dünyanın haritasını değiştirecek, İstanbul üç adaya bölünecek
GÜNDEM
Uzman isimden çarpıcı açıklama: Küresel ısınma dünyanın haritasını değiştirecek, İstanbul üç adaya bölünecek
Abone Ol Google News
60 yıllık eşini 38 yerinden bıçakladı

60 yıllık eşini 38 yerinden bıçakladı

​Kızı böyle anlattı: Babam anneme şiddet uyguluyordu
Güne 15 cmkarla uyandılar

Güne 15 cm
karla uyandılar

Doğu Karadeniz'de erken yağan kar şaşırttı.
19 ildeFETÖ operasyonu

19 ilde
FETÖ operasyonu

​51 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Su canavarları<br>istila etti

Su canavarları
istila etti

Hatay'da görenler şaştı kaldı: 'Bir an önce temizlenmeli'
Yıkılacak evi<br>kiralamaya çalıştılar

Yıkılacak evi
kiralamaya çalıştılar

​Kira fırsatçıları depremzedeyi isyan ettirdi.
'Şiddetli<br>kuraklık' alarmı

'Şiddetli
kuraklık' alarmı

​Ağustos ayı analiz raporları yayımlandı.

Binlerce insan evinden oldu

Binlerce insan evinden oldu

​İspanya'da yanardağ kâbusu devam ediyor.
İkisi bebek<br>17 yaralı var

İkisi bebek
17 yaralı var

​Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı.

​Bu gençler dünyayı değiştirecek.

​CHP'den gelen açıklamalar yeni bir boyut kazandı.

​ABD ile gidişat pek hayra alamet değil.

​2,6 milyon belgeden 85 bin kaldı.

​ABD yine bildiğimiz gibi.

​Marketteki fahiş zamları vatandaş da kontrol edebiliyor.
Mesele barınma değil

Mesele barınma değil

​İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.