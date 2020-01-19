Meteorolojiden uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Birçok ilde soğuk hava etkili oluyor.

YURT GENELİNDEKİ HAVA SICAKLIKLARI

Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte alınan son bilgilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Ankara : Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 6

: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 6 İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu 9

: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu 9 İzmir : Parçalı bulutlu 13

: Parçalı bulutlu 13 Adana : Parçalı ve çok bulutlu 14

: Parçalı ve çok bulutlu 14 Antalya : Parçalı bulutlu 16

: Parçalı bulutlu 16 Samsun : Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 8

: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 8 Trabzon : Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9

: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9 Erzurum : Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli eksi (-) 5

: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli eksi (-) 5 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 7