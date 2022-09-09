Gündem Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları AK Partili belediyelere ait araçlar evlerine ulaştırdı
İSTANBUL

Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları AK Parti'li belediyelere ait araçlar evlerine ulaştırdı

Avcılar'da dört metrobüsün çarpıştığı kazada çok sayıda yolcu yaralanırken, metrobüs seferleri Avrupa Yakası'nda çift yönlü durduruldu. Fatih, Kağıthane, Güngören, Başakşehir ve Beyoğlu Belediyesi'ne ait otobüsler E5 hattı boyunca yolda kalan yolcuları toplayarak evlerine ulaştırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları AK Partili belediyelere ait araçlar evlerine ulaştırdı
Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları Beyoğlu Kağıthane ve Fatih Belediyesi araçları evlerine ulaştırdı.

Metrobüs yolunun Avrupa Yakası'nda trafiğe kapatılması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluşurken, duraklarda mağdur olan vatandaşlar, yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

Avcılar'da metrobüslerden inen vatandaşların D-100 karayoluna girmesi nedeniyle polis Ankara istikametini trafiğe kapattı.

BELEDİYELER VATANDAŞLARI EVİNE ULAŞTIRDI

Binlerce yolcu duraklarda mahsur kalırken, Fatih, Kağıthane, Güngören, Başakşehir ve Beyoğlu Belediyesi'ne ait otobüsler E5 hattı boyunca yolda kalan yolcuları toplayarak evlerine ulaştırdı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Metrobüs kazasının ardından ulaşım sorunu yaşayan hemşehrilerimiz için mesai arkadaşlarımız ring seferlerine başladı.Güzergah boyunca mağdur olan vatandaşlarımız servis araçlarımızdan yararlanabilir." açıklamasında bulundu.

Güngören Belediyesi ekiplerinden metrobüs kazası sonrası yolda kalanlara: Nereye isterseniz oraya bırakacağız
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Güngören Belediyesi ekiplerinden metrobüs kazası sonrası yolda kalanlara: Nereye isterseniz oraya bırakacağız
İstanbul'da metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları, Güngören Belediyesi ekipleri gidecekleri yere kadar bıraktı. Vatandaşların “Üç durak gideceğiz” demesi üzerine belediye ekiplerinin “Nereye isterseniz oraya kadar yol boyu bırakacağız” cevabını vermesi kameralar yansıdı.

Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları Beyoğlu Kağıthane ve Fatih Belediyesi araçları evlerine ulaştırdı
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Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları Beyoğlu Kağıthane ve Fatih Belediyesi araçları evlerine ulaştırdı
İstanbul'un ana toplu taşıma hattı metrobüste meydana gelen kaza sonrası peş peşe iptal olan seferler nedeniyle binlerce yolcu duraklarda mahsur kaldı. Fatih, Kağıthane ve Beyoğlu Belediyesi'ne ait otobüsler E5 hattı boyunca yolda kalan yolcuları toplayarak evlerine ulaştırdı.

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