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MHP Bayburt İl Başkanı Durmuş görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş, görevinden istifa etti.

10:32 . 26/07/2023 Çarşamba
IHA
İsmail Durmuş’un istifasının ardından MHP Bayburt İl Başkanlığında yeniden Bekir Kasap döneminin başlayacağı öğrenildi.

İsmail Durmuş’un istifasının ardından MHP Bayburt İl Başkanlığında yeniden Bekir Kasap döneminin başlayacağı öğrenildi.

15 Aralık 2022 tarihinde genelseçim sürecine girildiğinde il başkanlığından istifa ederek Milletvekili adayı olan Bekir Kasap’ın yerine göreve gelen İsmail Durmuş, 8 ay süren görev süresinin ardından istifa dilekçesini genel merkeze sundu.Durmuş, dilekçesinde ailesinin sağlık sorunlarını öne sürerek, partisine, liderine ve davasına bağlılığını dile getirdi. Öte yandan Durmuş’un istifasının ardından MHP Bayburt İl Başkanlığında yeniden Bekir Kasap döneminin başlayacağı öğrenildi.

#MHP
#İsmail Durmuş
#Bayburt
#Bekir Kasap
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