MHP Bayburt İl Başkanı Durmuş görevinden istifa etti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini, ''Ben İncirliova'ya hizmet etmek için bu kadar çabalarken Özlem Çerçioğlu-Fatih Atay kavgasıyla uğraşmak zorunda değilim. Birilerinin siyasi hesaplaşması uğruna kimsenin kaprisini çekmek zorunda hiç değilim'' ifadeleriyle duyurdu.