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DEVA Partisi Osmaniye il ve ilçe başkanları istifa etti

DEVA Partisi'nde Osmaniye il ve ilçe başkanları istifa ettiklerini duyurdu. DEVA Partisi Osmaniye il başkanı Abdullah Göktürk Mercanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını açıkladı.

17:49 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
DEVA Partisi

DEVA Partisi

DEVA Partisi'nde istifa dalgası sürüyor.

Son olarak DEVA Partisi Osmaniye il ve ilçe başkanları istifa ettiklerini açıkladı.

İstifa açıklamasını Twitter hesabından paylaşan DEVA Partisi Osmaniye il başkanı Abdullah Göktürk
"3 yıl önce başladığım siyasi hayatımda en genç il başkanlarından biri olarak çok büyük tecrübeler edindim, özellikle deprem sürecinde DEVA ailesinin büyüklüğünü görerek bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duydum, Osmaniye il başkanlığından istifa ettiğimi saygıyla bildiririm."
ifadelerine yer verdi.


#DEVA Partisi
#istifa
#Osmaniye
#Abdullah Göktürk
1 saat önce
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