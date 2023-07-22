DEVA Partisi Osmaniye il ve ilçe başkanları istifa etti

DEVA Partisi
DEVA Partisi'nde istifa dalgası sürüyor.
Son olarak DEVA Partisi Osmaniye il ve ilçe başkanları istifa ettiklerini açıkladı.
İstifa açıklamasını Twitter hesabından paylaşan DEVA Partisi Osmaniye il başkanı Abdullah Göktürk
"3 yıl önce başladığım siyasi hayatımda en genç il başkanlarından biri olarak çok büyük tecrübeler edindim, özellikle deprem sürecinde DEVA ailesinin büyüklüğünü görerek bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duydum, Osmaniye il başkanlığından istifa ettiğimi saygıyla bildiririm."
ifadelerine yer verdi.
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1 saat önce