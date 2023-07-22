DEVA Partisi Osmaniye il ve ilçe başkanları istifa etti

"3 yıl önce başladığım siyasi hayatımda en genç il başkanlarından biri olarak çok büyük tecrübeler edindim, özellikle deprem sürecinde DEVA ailesinin büyüklüğünü görerek bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duydum, Osmaniye il başkanlığından istifa ettiğimi saygıyla bildiririm."