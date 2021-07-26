MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir

Bakan Selçuk Mersin'de öğrencilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesindeki Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.



Sohbet ettiği öğrencilerle sopa kapma ve denge kulesi oyunları oynayan Selçuk, okçuluk gösterisini izledi ve ok attı.

Selçuk, eğitmenlerin 'okçu yüzüğü' hediyesinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.



Okulların açılması hazırlıklarına değinen Bakan Selçuk, 'Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor.' diye konuştu.