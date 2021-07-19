Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisinde müjdeyi açıkladı KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin inşasına yakında başlıyoruz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı: KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşasına yakında başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti. Meclis'te yaptığı konuşmada merakla beklenen müjdeyi de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Metehan bölgesinde 500 dönüm arazi içinde cumhurbaşkanlığı külliyesi, parlamento binası ve millet bahçesi inşa edileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisinde müjdeyi verdi: KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin inşasına yakında başlıyoruz​
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün Türkiye ile KKTC arasındaki, gücünü şehitlerimizin kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya isteseler de istemeseler de bir kez daha ilan ediyoruz. Bu meclis haklı davasına inancımı asla kaybetmemiştir. Kıbrıs davası büyük bir davadır bu dava tarihiyle büyük viccdanıyla büyük mücadelesiyle büyük. 1974'te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır.

Kıbrıs davasının sahibi büyük Türk Milleti'nin tamamıdır, gazilerimizdir, şehitlerimizdir. Bugünlere bedel ödeyerek geldik. Zulüm karşısında boyun bükenlerden olmadık.

Haksızlık karşısında sessiz kalmadık, kendi bileğimizin gücüne güvendik.

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FİTNEYE İZİN VERMEYECEĞİZ

Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerini sananlar, karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten iradesini buldular. Kimi gafillerin zehirli ayrılık oklarını Kıbrıs Türk halkının kalbine saplamasına fırsat vermeyeceğiz. KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan belli çevrelerin, kardeşlik gölümüze fitne mayası çalmasına müsaade etmeyeceğiz.

EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir.

TÜRK SÖZÜNDE DURUR AMA RUM SÖZÜNDE DURMAZ

Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Türk sözünde durur ama Rum sözünde durmaz. Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığını açık ve net biçimde herkese öğretmiştir.

Bizim kimsenin toprağında hakkında gözümüz yoktur. Niyetimiz gerginlik değil, suni şekilde gündeme getirilen sorunları çözüme kavuşturmaktır.

  • Doğu Akdeniz’deki işbirliği alanlarını ele almak için Avrupa Birliği’ne tüm tarafların katılacağı bir konferans önerdik. Bu teklifimize henüz bir cevap alamadık. Bu bile kimin diyalogdan yana olduğunu göstermektedir

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CUMHURBAŞKANLIĞI VE PARLAMENTO BİNASININ İNŞASINA BAŞLIYORUZ

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir cumhurbaşkanlığı külliyesi var ne de parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşasına yakında başlıyoruz. Metehan Bölgesi'nde 500 dönüm arazi tahsis edilecek. Projeyi bizzat ben de takip ettim. KKTC'nin Meclis Binası ve Başkanlık binası bize yakışmıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın yeni külliyesiyle ilgili çalışmaları bitti. İnşasına yakında başlıyoruz.

Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirerek, nasıl bir Kuzey Kıbrıs devleti varmış birilerinin görmesi lazım.''

  • Erdoğan, Lefkoşa'daki Metehan bölgesinde 500 dönüm arazi içinde parlamento binasının da olduğu külliyelerin yanı sıra millet bahçesi de yapılacağını bildirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Bahçesi yapacağız
OYNAT 02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Bahçesi yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) önemli bir ziyarette bulundu. KKTC Meclisi özel Oturumu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Bahçesi yapacağız' ifadelerini kullandı.


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