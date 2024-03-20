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MHP-İYİ Parti ilişkileri ısınıyor: Siyasette sonsuz kavga olmaz

MHP’nin hafta sonu yapılan 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda davetliler arasında İYİ Parti öne çıktı. İYİ Partililer, “Siyasette ilanihaye (sonsuz) kavga olmaz” diye özetledikleri davetin özel olmadığını söyledi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:43 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli, Meral Akşener.
Devlet Bahçeli, Meral Akşener.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son olarak aralık ayında “Yerel iktidarda komşu olalım” çağrısında bulunduğu İYİ Parti’ye hafta sonu düzenlenen 14. Olağan Kurultay için yapılan davet ve buna üst düzey katılımlı cevap siyaseti ısıttı. Yeni Şafak'a konuşan üst düzey İYİ Partililer, kurultaya ilişkin davetin özel olmadığını aktardı.

BAYRAMLAŞMA BİLE YOKTU

Kurultay'a davet edilmelerini "Siyasette ilanihaye (sonsuz) kavga olmaz" diyerek özetleyen kaynaklar, İYİ Parti'nin Türkiye'nin bütünlüğünden yana tavır almayan partiler hariç siyasi yelpazenin tümüyle uzlaşabileceklerini kaydetti. MHP, 2018 yılında Meral Akşener'in öncülüğünde kurulan İYİ Parti'yi bayramlaşma listelerine dahi almıyordu. MHP'nin, İYİ Parti'yi CHP ve DEM Parti ile olan ittifakını sonlandırması

nedeniyle kurultaya davet ettiği bildirildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi: Ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi: Ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan, "15 Temmuz darbe gecesinden beri devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz her mücadelede sahip olduğumuz ortak zeminin genişliğini ve derinliğini bir kez daha gördük. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP'yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum." dedi.


#siyaset
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