MHP-İYİ Parti ilişkileri ısınıyor: Siyasette sonsuz kavga olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son olarak aralık ayında “Yerel iktidarda komşu olalım” çağrısında bulunduğu İYİ Parti’ye hafta sonu düzenlenen 14. Olağan Kurultay için yapılan davet ve buna üst düzey katılımlı cevap siyaseti ısıttı. Yeni Şafak'a konuşan üst düzey İYİ Partililer, kurultaya ilişkin davetin özel olmadığını aktardı.
BAYRAMLAŞMA BİLE YOKTU
Kurultay'a davet edilmelerini "Siyasette ilanihaye (sonsuz) kavga olmaz" diyerek özetleyen kaynaklar, İYİ Parti'nin Türkiye'nin bütünlüğünden yana tavır almayan partiler hariç siyasi yelpazenin tümüyle uzlaşabileceklerini kaydetti. MHP, 2018 yılında Meral Akşener'in öncülüğünde kurulan İYİ Parti'yi bayramlaşma listelerine dahi almıyordu. MHP'nin, İYİ Parti'yi CHP ve DEM Parti ile olan ittifakını sonlandırması
nedeniyle kurultaya davet ettiği bildirildi.