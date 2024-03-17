Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanlığına seçildi: Delegelerin tamamının oyunu aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan, "15 Temmuz darbe gecesinden beri devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz her mücadelede sahip olduğumuz ortak zeminin genişliğini ve derinliğini bir kez daha gördük. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP'yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum." dedi.