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Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanlığına seçildi: Delegelerin tamamının oyunu aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, bin 295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

13:33 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:49 - 17/03/2024 Pazar
AA
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda, partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya bin 295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi: Ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi: Ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan, "15 Temmuz darbe gecesinden beri devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz her mücadelede sahip olduğumuz ortak zeminin genişliğini ve derinliğini bir kez daha gördük. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP'yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum." dedi.

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