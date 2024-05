MHP lideri Bahçeli'ye 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' takdim edildi: Türk dünyasının mümtaz şahsiyeti

"O mücadeleyi şekillendiren törenler, şölenler yapıldı. Her şölenin başında İstiklal Marşı'mızı okurduk. Fakat bir gün 'Çırpınırdın Karadeniz' okunmaya başladı. Çok kişi şaşırdı, 'Kimdir bu, ne zaman yazıldı, nasıl oldu, bunun manası nedir?' Sonradan hepimizin yetişmesinde ve her türlü siyasi düşüncenin ötesinde kültürel faaliyetlerde milliyetçi insanlarımızın her zaman gönlünde yaşayan bir değer oldu Ahmed Cevad ve eseri. Bu bakımdan böyle bir eseri ortaya koyan ailenin de bugün Milliyetçi Hareket Partisinde bulunması, TÜRKSOY'un bunun önderliğini yapmış olması Milliyetçi Hareket Partisini gururlandırmıştır.