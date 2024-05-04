MHP lideri Bahçeli'ye 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' takdim edildi: Türk dünyasının mümtaz şahsiyeti

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile Ahmed Cevad'ın ailesinden Nicat Emiroğlu Güliyev, Anar Ahundzade, Mehin Banu Guliyeva ve Yılmaz Ahundzade, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ziyarette, Azerbaycan Milli Marşı'nın ve "Çırpınırdın Karadeniz" şiirinin yazarı Ahmed Cevad'ın doğumunun 132. yılına ithafen, ailesinin de isteği doğrultusunda Bahçeli'ye Türk dünyasına hizmetleri, Türk milli ülküsüne katkıları dolayısıyla "Ahmed Cevad Onur Madalyası" takdim edildi.
Bahçeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, madalya dolayısıyla teşekkür etti.
Devlet Bahçeli, 1967-68 döneminden bu yana ülkücü hareketin içerisinde bulunduğunu belirtti. Çok uzun bir mücadele verildiğini ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:
"Türk dünyasının mümtaz şahsiyeti"
Sultan Raev de istiklal şairi Ahmed Cevad'ın Türk dünyasının mümtaz şahsiyeti ve bir cesaret timsali, hayatı ve ortaya koyduğu eserlerle dönemin en parlak, en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu söyledi.
Cevad'ın milli duruşlu bir fikir adamı, hümanist ve hayırsever bir entelektüel olarak ismini sadece Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının edebiyat ve düşünce tarihine altın harflerle yazdırmayı başardığını belirten Raev, Ahmed Cevad'ın isminin bugün bile Türk dünyasının bağımsızlığı ve özgürlüğü ile anıldığını vurguladı.
Ankara'daki TÜRKSOY merkezi için arsa tahsisi ve inşasının Bahçeli'nin inisiyatif ve oluru ile gerçekleştiğini belirten Raev, TÜRKSOY adına şükranlarını sundu.
"Çırpınırdın Karadeniz şiirinin kaleme alınmasının 110. yılı"
Öte yandan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Türk dünyası sevdalısı Ahmed Cevad'ın yürekten duyguları sadece Azerbaycan'ın Milli Marşı'na değil, tüm Türk dünyasının ve Türk milletinin marşı olarak kabul edilen 'Çırpınırdın Karadeniz'e hayat vermiş ve ölümsüzleştirmiştir. Bu sene, tüm Türklerin büyük bir coşkuyla söylediği, Türk milleti ve Türk milliyetçiliği ile bütünleşen, Türk milli ülküsü olan Türk yurdunun bütünlüğünün yeniden kurgulanması ve şimdiye taşınmasını sağlayan Türk dünyasının birliğini ve ebediliğini simgeleyen 'Çırpınırdın Karadeniz' şiirinin kaleme alınmasının 110. yılıdır. Şiirin Üzeyir Hacıbeyli'nin bestesiyle Anadolu'da ilk kez 1924 yılında Kars'a ziyareti sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda seslendirilmesinin de 100. yılıdır."