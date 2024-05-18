"Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak 2024? 3 Bin TL emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 2.000 TL olarak ödenen Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yapılan % 50'lik zamla 3.000 TL'ye yükseltilmiş ve ilk ödemeler Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılmıştı. Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli yapılacak olan ikramiye ödeme tarihlerini merak ediyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BANKA HESAPLARINA YATACAK?

3 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak Kurban Bayramı'nın 16 Haziran'da başlayacağı düşünüldüğünde ikramiye ödemelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur emeklilerinin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

MAAŞ ÖDEMELERİ ERKEN YAPILABİLİR!