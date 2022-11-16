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POLİTİKA

MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Ülkücü de olamaz vatansever de

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, grup toplantısında kendisini 'ülkücü' ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği cevapta, "Ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü ne de vatansever olmaz" dedi.

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Haber Merkezi AA
MHPden Kılıçdaroğluna sert tepki: Ülkücü de olamaz vatansever de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kendisini "ülkücü ve milliyetçi" olarak tanımlamıştı.

Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız, ülkücü arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız. Vatansever arıyorsanız CHP'ye bakacaksınız. Milletinin yanında olan milletinin hakkını hukukunu arayan parti arıyorsanız CHP'ye bakacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de hedef aldığı konuşmasına yönelik yazılı bir açıklama yaparak cevap verdi.

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"HDP ile el ele vererek 'hayır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu"

Hamaset ve iftiralar ile hedef saptırarak terör örgütlerinin moral kaynağı olan Kılıçdaroğlu'nun, tezkere konusundaki iki yüzlülüğünü bilmeyenin kalmadığını belirten Büyükataman, "Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine HDP ile el ele vererek 'hayır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruşu ancak eli kanlı kalleş terör örgütleri tarafından destek bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir Atatürkçü ülkesine iftiralar savurmaz"

Büyükataman, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sokaklarında "Batıcı" olduğunu söyleyip Türkiye'ye iftiralar savuran Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye gelince bir anda "milliyetçi" kesilmesinin milletçe alay konusu haline getirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maskesi her düştüğünde hamaset yaparak kendini meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu şunu iyi bilsin ki hiçbir ülkücü ülkesine ihanet eden bölücülerle kol kola olmaz, hiçbir milliyetçi Türk ordusuna iftira atanları himaye etmez, hiçbir vatansever, hiçbir Atatürkçü emperyalistlerin kapı eşiğinden ülkesine iftiralar savurmaz.

"Ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü"

Türkiye düşmanlarının, terör yandaşlarının senaryolarında figüran olan Kılıçdaroğlu'ndan da ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü ne de vatansever olmaz."

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