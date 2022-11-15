Taksim saldırısına yetersiz tepki verdiği için eleştirilen Kılıçdaroğlu kendini böyle savundu: Milliyetçi arıyorsanız bana bakacaksınız
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından teröre ve teröristlere karşı yetersiz tepki verdiği eleştirilerine cevap verdi. Kendisini eleştirenlerden daha vatansever olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi arıyorsanız, ülkücü arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından teröre ve teröristlere karşı yetersiz tepki verdiği eleştirilerine cevap verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YETERSİZ TEPKİ ELEŞTİRİLERİNE CEVAP
Kendisinin eleştiriyi yöneltenlerden daha milliyetçi ve daha vatansever olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
"Milliyetçi arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız, ülkücü arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız. Vatansever arıyorsanız CHP'ye bakacaksınız. Milletinin yanında olan milletinin hakkını hukukunu arayan parti arıyorsanız CHP'ye bakacaksınız."