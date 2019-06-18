Gündem MHPli Celal Adandan Küçükkaya ile CHP adayının buluşmasına tepki
POLİTİKA

MHP'li Celal Adan'dan CHP'nin adayı İmamoğlu'na Küçükkaya ile otel buluşmasına tepki

MHP'li Celal Adan'dan Küçükkaya ile CHP adayının buluşmasına tepki

Binali Yıldırım'ın 'Yüz yüze görüşme felakettir' ifadeleri ile tepki gösterdiği CHP'nin adayı İmamoğlu ile moderatör Küçükkaya'nın göüşmesine MHP'li Celal Adan da “Küçükkaya ile CHP adayının ortak yayından önce buluşması normaldir. Küçükkaya taraftır" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Celal Adan'dan İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun gizli görüşmesine tepki.
Celal Adan'dan İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun gizli görüşmesine tepki.

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın moderatörü İsmail Küçükkaya'nın canlı yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde bir araya geldiği iddia edilmiş. Taraflar da görüştüklerini kabul etmişti. Yıldırım'ın "Gayriahlaki" olarak nitelediği buluşmaya TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan'dan da tepki gösterdi.

KÜÇÜKKAYA TARAFTIR

TBMM Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan skandal görüşme için, “Küçükkaya ile CHP adayının ortak yayından önce buluşması normaldir. Küçükkaya taraftır. Hem Küçükkaya hem de FOX TV partimiz ve hükümet aleyhine algı yönetiyor.” ifadesini kullandı.

Yıldırım, CHP adayı ve Küçükkaya'nın gizli görüşmesi hakkında konuştu
OYNAT 02:51
Yıldırım, CHP adayı ve Küçükkaya'nın gizli görüşmesi hakkında konuştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ordulular buluşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP adayı ile yaptığı tartışma programı öncesinde, Gazeteci İsmail Küçükkaya ile CHP adayının görüşmesi için, 'Görüşmeleri gayri ahlaki, gizlenmesi felakettir' diye konuştu.

İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar
OYNAT 00:51
İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın programdan 2 gün önce Taksim'deki The Marmara Hotel'de İmamoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı. Küçükkaya'nın otele geldiği anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile Küçükkaya'ya tepki
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Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile Küçükkaya'ya tepki

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İmamoğlu ile Küçükkaya'nın yayından önce otelde görüştükleri ortaya çıktı
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