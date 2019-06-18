MHP'li Celal Adan'dan CHP'nin adayı İmamoğlu'na Küçükkaya ile otel buluşmasına tepki
MHP'li Celal Adan'dan Küçükkaya ile CHP adayının buluşmasına tepki
Binali Yıldırım'ın 'Yüz yüze görüşme felakettir' ifadeleri ile tepki gösterdiği CHP'nin adayı İmamoğlu ile moderatör Küçükkaya'nın göüşmesine MHP'li Celal Adan da “Küçükkaya ile CHP adayının ortak yayından önce buluşması normaldir. Küçükkaya taraftır" sözleri ile tepkisini dile getirdi.
CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın moderatörü İsmail Küçükkaya'nın canlı yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde bir araya geldiği iddia edilmiş. Taraflar da görüştüklerini kabul etmişti. Yıldırım'ın "Gayriahlaki" olarak nitelediği buluşmaya TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan'dan da tepki gösterdi.
KÜÇÜKKAYA TARAFTIR
TBMM Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan skandal görüşme için, “Küçükkaya ile CHP adayının ortak yayından önce buluşması normaldir. Küçükkaya taraftır. Hem Küçükkaya hem de FOX TV partimiz ve hükümet aleyhine algı yönetiyor.” ifadesini kullandı.