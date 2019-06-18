MHP'li Celal Adan'dan Küçükkaya ile CHP adayının buluşmasına tepki

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın moderatörü İsmail Küçükkaya'nın canlı yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde bir araya geldiği iddia edilmiş. Taraflar da görüştüklerini kabul etmişti. Yıldırım'ın "Gayriahlaki" olarak nitelediği buluşmaya TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan'dan da tepki gösterdi.

KÜÇÜKKAYA TARAFTIR

TBMM Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan skandal görüşme için, “Küçükkaya ile CHP adayının ortak yayından önce buluşması normaldir. Küçükkaya taraftır. Hem Küçükkaya hem de FOX TV partimiz ve hükümet aleyhine algı yönetiyor.” ifadesini kullandı.

OYNAT 02:51 Yıldırım, CHP adayı ve Küçükkaya'nın gizli görüşmesi hakkında konuştu AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ordulular buluşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP adayı ile yaptığı tartışma programı öncesinde, Gazeteci İsmail Küçükkaya ile CHP adayının görüşmesi için, 'Görüşmeleri gayri ahlaki, gizlenmesi felakettir' diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:51 İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın programdan 2 gün önce Taksim'deki The Marmara Hotel'de İmamoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı. Küçükkaya'nın otele geldiği anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. BiP'te paylaş

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