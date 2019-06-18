Gündem Binali Yıldırımdan İmamoğlu ile Küçükkayaya tepki
POLİTİKA

Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın otel buluşmasına tepki

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile Küçükkaya'ya tepki

Binali Yıldırım'dan CHP adayı ile İsmail Küçükkaya'nın programdan önce bir otelde buluşmasına ilişkin "Küçükkaya'dan bana yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Eşitsizlik vardır, gayrimeşru durum vardır. Bu durumu gizlemiş olmaları felakettir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ordulular buluşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, CHP adayı ile İsmail Küçükkay'nın gizli görüşmesi için şunları söyledi;

"GÖRÜŞMELERİ GAYRİ AHLAKİ, GİZLEMELERİ FELAKETTİR"

"Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir.

"BANA GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ"

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.

GERÇEKTE NE KADAR SÜRDÜ, CEVABINI BEKLİYORUM

İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum."

İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar
OYNAT 00:51
İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın programdan 2 gün önce Taksim'deki The Marmara Hotel'de İmamoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı. Küçükkaya'nın otele geldiği anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Yıldırım, CHP adayı ve Küçükkaya'nın gizli görüşmesi hakkında konuştu
OYNAT 02:51
Yıldırım, CHP adayı ve Küçükkaya'nın gizli görüşmesi hakkında konuştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ordulular buluşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP adayı ile yaptığı tartışma programı öncesinde, Gazeteci İsmail Küçükkaya ile CHP adayının görüşmesi için, 'Görüşmeleri gayri ahlaki, gizlenmesi felakettir' diye konuştu.


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Yüz yüze görüşme felakettir

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