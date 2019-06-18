Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile Küçükkaya'ya tepki

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ordulular buluşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, CHP adayı ile İsmail Küçükkay'nın gizli görüşmesi için şunları söyledi;

"GÖRÜŞMELERİ GAYRİ AHLAKİ, GİZLEMELERİ FELAKETTİR"

"Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir.

"BANA GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ"

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.

GERÇEKTE NE KADAR SÜRDÜ, CEVABINI BEKLİYORUM

İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum."

OYNAT 00:51 İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın programdan 2 gün önce Taksim'deki The Marmara Hotel'de İmamoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı. Küçükkaya'nın otele geldiği anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:51 Yıldırım, CHP adayı ve Küçükkaya'nın gizli görüşmesi hakkında konuştu AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ordulular buluşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP adayı ile yaptığı tartışma programı öncesinde, Gazeteci İsmail Küçükkaya ile CHP adayının görüşmesi için, 'Görüşmeleri gayri ahlaki, gizlenmesi felakettir' diye konuştu. BiP'te paylaş

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