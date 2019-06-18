Bursları CHP iptal ettirdi

İmamoğlu, seçimi kazanmaları durumunda “75 bin öğrenciye burs vereceklerini” söyledi. Ancak Yıldırım, İmamoğlu’nu kritik bir tarih hatırlatması yaptı: “Vaatlerim arasına gençlere bursu yazmadım. Çünkü belediyeler burs veremiyor. Veriyordu esasında. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini artık imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl burs verecek merak ediyorum, veremez. İBB, burs vermeye ilk olarak 1994’te Erdoğan döneminde vermeye başladı. 2004’e kadar eğitim burslarından yüz binlerce yoksul öğrenci yararlanıyordu. Ancak 2004’te dönemin CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol ve Haluk Koç’un da aralarında olduğu 141 milletvekili belediyelerin burs vermesini engellemek için ilgili kanunu Yüksek Mahkeme’ye taşıdı. Burslar, CHP’nin 21 Kasım 2008’de Anayasa Mahkemesi’ne açtığı dava sonucu iptal edildi.

PARTİSİNİN İTİRAZINI UNUTTU

İlgili düzenleme belediyeler hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarının burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapmalarını yasaklamış, ancak CHP’nin iptal davası üzerine AYM, kanun metnindeki “belediyeler hariç” ibaresini iptal etmişti. Bu nedenle, söz konusu tarihten sonra diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi belediyelerin de yurt içinde yüksek öğrenim gören ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapmaları söz konusu başvuru ile yasak kapsamına girdi.