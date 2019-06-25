FETÖ’cü hainler sevindi

FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan ise, “Seçim bitti, @ekrem_imamoglu ezdi geçti ve artık esas gündemimize dönelim: Hukuk, hukuk, hukuk. Gazetecileri, akademisyenleri, kadınları, çocukları, haksız hukuksuz yere cezaevinde rehin tutulan onbinleri serbest bırakın...” paylaşımında bulunarak cezaevinde bulunan vatan hainlerine özgürlük istedi.
Bir başka FETÖ’cü Can Dündar ise, Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak “Yolun sonu görünüyor” notunu paylaşarak içindeki nefreti kustu.
Yine başka bir FETÖ’cü Erhan Başyurt ise, “Tek adam rejiminden parlamenter sisteme dönmeliler” diyerek Erdoğan’ı hedef aldı.