FETÖ’cü hainler sevindi Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasına en çok FETÖ’cü hainler sevindi. FETÖ’nün yayın organı Nokta dergisinin sahibi Gevheri Güven sosyal medyada, “Ekrem İmamoğlu artık şu FETÖ söylemini keser umarım. Türkiye’de faşizm bu söyleme verilen katkıyla ilerliyor. Umarım farkederler. Herşeyi zehirleyen bu söylem” paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi 25 Haziran 2019, 04:00 Yeni Şafak