Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Erdoğandan teşekkür mesajı Daha çok hedefimiz var
2019 YEREL SEÇİMİ

​Erdoğan'dan teşekkür mesajı: Daha çok hedefimiz var

Erdoğan'dan teşekkür mesajı: Daha çok hedefimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin teşekkür mesajı paylaştı. Mesajında milli iradenin emrinde olmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Bugün yeni bir dönemin eşiğindeyiz, birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve aziz İstanbul'u taşıyacak daha çok hedefimiz var" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine ilişkin bir mesaj paylaştı.

"Bizim için her seçim, aziz milletimize hesap verdiğimiz bir imtihandır ve millet iradesi her zaman, her şeyin üstündedir" vurgusunu yapan Erdoğan, "Dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında ve milli iradenin emrinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın paylaşımından öne çıkan mesajlar:

"Bizim AK Parti olarak temel prensibimiz, Hakk'a hizmet eder gibi hiçbir ayrım yapmadan, insanımıza hizmet etmek, gönülden gönüle köprüler kurarak gönülleri kazanmayı bilmek olmuştur.

İşte bu yüzden, halkımıza hizmetle şereflendiğimiz günden bugüne asla yılmadan ve asla yorulmadan hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın gayreti içinde olduk.

Milletimize zulmedenlerin, onu küçük görenlerin, milli iradeyi yok sayanların karşısında dimdik durduk. Şükürler olsun ki, aziz milletimiz bize olan güvenini ve takdirini hiç esirgemedi.

"Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir"

Bizim için her bir seçim, aziz milletimiz hesap verdiğimiz bir imtihandır ve milletimizin iradesi her zaman, her şeyin üstündedir.23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçim sonuçlarının öncelikle İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır.

"2023 hedeflerimize yürüyeceğiz"

AK Parti olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.

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Bugün yeni bir dönemin eşiğindeyiz, birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve Aziz İstanbul'u taşıyacak daha çok hedefimiz var."

Daha çok hedefimiz var

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