Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim HDP yönetimde söz hakkı istedi
2019 YEREL SEÇİMİ

HDP yönetimde söz hakkı istedi

Ekrem İmamoğlu’nun seçim galibiyeti en çok PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi sevindirdi. 23 Haziran öncesinde açıktan çağrı yapan HDP’liler, kendilerini galibiyetin mimarı olarak ilan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pervin Buldan
Pervin Buldan

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, “Bu günün galibi HDP olmuştur Nokta...” yorumunu yaparken diğer Eşbaşkan Sezai Temelli, ittifak ortağı CHP ve İYİ Parti’ye yeni anayasa çağrısı yaptı.

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HDP seçmeninin bu seçimlerde de önemli bir inisiyatif kullandığını iddia ederek sandıktan çıkan iradenin kent yönetimine de yansımasını beklediklerini dile getiren Temelli, sözlerini şöyle sürdürdüü: "Umuyorum ki bu irade, önümüzdeki dönem kentin yönetimine demokratik bir anlayış olarak katkı sunacaktır. Halkla, emekçilerle, kadınlarla birlikte bir kent yönetiminin hayata geçmesi en büyük arzumuz. Bizim belediyelerimizde olduğu gibi umarım bu anlayış hayata geçer."

KAZANAN BİZ OLDUK

Türkiye'nin müzakereci bir siyaset diline ihtiyaç duyduğunu dile getiren Temelli, biran önce yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Sezai Temelli, bütün partilerin bir araya gelerek yeni anayasa sürecini başlatmasını beklediklerini, bu şekilde toplumsal barışın yeniden inşa edeceğini de sözlerine ekledi. HDP Milletvekili İmam Taşcıer, “Şimdiden sonra kim siyaset yapacaksa Kürt’leri hesaba katmalı” ifadelerini kullanırken diğer vekil Semra Güzel, “Sonuç ne olursa olsun kazanan HDP’dir!” diye konuştu.

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