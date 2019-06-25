Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim AK Partide İstanbul muhasebesi
2019 YEREL SEÇİMİ

AK Parti’de ‘İstanbul’ muhasebesi

AK Parti, İstanbul seçimlerini analize ve seçmenin yaptığı tercih ile verdiği mesaja yoğunlaşıyor. Bugün MYK‘da ilk değerlendirmelerin yapılması, AK Parti Grubu’nda da Erdoğan’ın İstanbul sonuçlarına değinmesi bekleniyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti MYK Toplantısı (Fotoğraf: Arşiv)
AK Parti MYK Toplantısı (Fotoğraf: Arşiv)

Parti yönetimi seçim sonuçlarını ele almak için kolları sıvadı. AK Parti seçimler sonrası gelenek haline getirdiği muhasebe sürecini İstanbul seçimi ardından da işletecek. Muhasebe sürecinde seçmen eğilimindeki değişimin nedenleri, AK Parti’nin söylem ve kampanya sürecinin etkisi değerlendirilecek.

TESPİTLER VE EKSİKLER BELİRLENECEK

İstanbul seçimlerine yönelik muhasebe süreci kapsamında, İstanbul seçimlerini yürütmekle görevlendirilen genel başkan yardımcıları kendi sorumluluk alanlarına ilişkin rapor hazırlayacak. Hazırlanacak raporlarda propaganda süreci, oy verme sürecine yönelik tespit ve eksikliklerin yer alması bekleniyor. İstanbul’da görev yapan milletvekilleri ve il başkanlığı ve ilçe yönetimlerinin de bu başlıklar konusunda değerlendirme yapacak. Teşkilat içerisinde değerlendirmelerin yapılacağı toplantılar da düzenlenecek. Bu toplantılardan çıkan sonuçlarda raporlaştırılarak genel merkeze sunulacak.

YILDIRIM’DAN DEĞERLENDİRME

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın da gerek 31 Mart gerekse 23 Haziran süreçlerinde yaşananlara ve eksiklere ilişkin değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve partinin üst kurullarına yapması planlanıyor.

AK PARTİ’NİN NEDEN TERCİH EDİLMEDİĞİNE BAKILACAK

Hazırlanacak raporlar partinin en üst kurullarında ele alınacağı süreçte, 31 Mart seçimlerinden sonra hazırlanan raporlarla da karşılaştırılacak. Seçmenin neden AK Parti’yi tercih etmediği sorusunun yanıtı aranacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilata yönelik ilk değerlendirmeyi bugün grup toplantısında yapması bekleniyor. AK Parti MYK’sının da bir araya gelmesi planlanıyor.

G-20 SONRASI SÜREÇ HIZLANACAK

Erdoğan’ın G-20 zirvesi ve Çin ziyaretleri sonrasında parti içinde muhasebe süreci hız kazanacak. Yapılacak kamuoyu yoklamaları ile İstanbul seçmeninin nabzı da tutulacak. Bu değerlendirmeler sonucunda parti yönetimi ve kabine revizyonu da gündeme gelecek.

REKLAM

Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret sonrası açıklama
GÜNDEM
Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret sonrası açıklama
Daha çok hedefimiz var

Daha çok hedefimiz var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimleri sonrası teşekkür mesajı.
Seçim bittiartık işimize bakalım

Seçim bitti
artık işimize bakalım

​İş dünyası, ekonomide vites büyütme çağrısı yaptı.​
Tek dertleri Erdoğan

Tek dertleri Erdoğan

​Batı medyası, İstanbul seçimlerinin ardından kin ve nefret kustu.
Gezi'nin beyni<br>hesap veriyor

Gezi'nin beyni
hesap veriyor

​Gezi olaylarının organizatörleri ile beyin takımı hakim karşısına çıktı.
Yaz tarifesinde kullanılmayacak

Yaz tarifesinde kullanılmayacak

​THY, havacılık sektöründe krize yol açan uçakla ilgili kararını verdi.
İran'a drone yanıtı

İran'a drone yanıtı

​Trump ek yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.
Katar'dan<br>dev sevkiyat

Katar'dan
dev sevkiyat

Türkiye, 207 bin metreküplük LNG ithal etti.
MEB takvimi açıkladı

MEB takvimi açıkladı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 9 Ağustos'ta.

Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Mersin'de yük treni minibüs biçti. Ölü ve yaralılar var.
Sıcak hava geliyor

Sıcak hava geliyor

​Meteorolojiden Türkiye geneline sıcaklık uyarısı yapıldı.
Arap gençleri:<br>Lider Erdoğan

Arap gençleri:
Lider Erdoğan

Arap dünyasında yapılan anket ilginç sonuçlar ortaya koydu.
İki savaş uçağı düştü

İki savaş uçağı düştü

Pilotlar kendini fırlatarak kurtuldu.
Listeye 4 çizik birden

Listeye 4 çizik birden

Tunceli'de biri turuncu 3'ü gri listede bulunan teröristler öldürüldü.
Hangi yaptırım<br>olursa olsun S-400'ü aldık

Hangi yaptırım
olursa olsun S-400'ü aldık

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert sözler.
Kaçan darbeci öldürüldü

Kaçan darbeci öldürüldü

​Etiyopya'da darbe girişimi bastırılmıştı.
81 ile kayısı uyarısı

81 ile kayısı uyarısı

'Malatya' ismini kullananlara yönelik dava açılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.