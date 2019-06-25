AK Parti’de ‘İstanbul’ muhasebesi

Parti yönetimi seçim sonuçlarını ele almak için kolları sıvadı. AK Parti seçimler sonrası gelenek haline getirdiği muhasebe sürecini İstanbul seçimi ardından da işletecek. Muhasebe sürecinde seçmen eğilimindeki değişimin nedenleri, AK Parti’nin söylem ve kampanya sürecinin etkisi değerlendirilecek.

TESPİTLER VE EKSİKLER BELİRLENECEK

İstanbul seçimlerine yönelik muhasebe süreci kapsamında, İstanbul seçimlerini yürütmekle görevlendirilen genel başkan yardımcıları kendi sorumluluk alanlarına ilişkin rapor hazırlayacak. Hazırlanacak raporlarda propaganda süreci, oy verme sürecine yönelik tespit ve eksikliklerin yer alması bekleniyor. İstanbul’da görev yapan milletvekilleri ve il başkanlığı ve ilçe yönetimlerinin de bu başlıklar konusunda değerlendirme yapacak. Teşkilat içerisinde değerlendirmelerin yapılacağı toplantılar da düzenlenecek. Bu toplantılardan çıkan sonuçlarda raporlaştırılarak genel merkeze sunulacak.

YILDIRIM’DAN DEĞERLENDİRME

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın da gerek 31 Mart gerekse 23 Haziran süreçlerinde yaşananlara ve eksiklere ilişkin değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve partinin üst kurullarına yapması planlanıyor.

AK PARTİ’NİN NEDEN TERCİH EDİLMEDİĞİNE BAKILACAK

Hazırlanacak raporlar partinin en üst kurullarında ele alınacağı süreçte, 31 Mart seçimlerinden sonra hazırlanan raporlarla da karşılaştırılacak. Seçmenin neden AK Parti’yi tercih etmediği sorusunun yanıtı aranacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilata yönelik ilk değerlendirmeyi bugün grup toplantısında yapması bekleniyor. AK Parti MYK’sının da bir araya gelmesi planlanıyor.

G-20 SONRASI SÜREÇ HIZLANACAK

Erdoğan’ın G-20 zirvesi ve Çin ziyaretleri sonrasında parti içinde muhasebe süreci hız kazanacak. Yapılacak kamuoyu yoklamaları ile İstanbul seçmeninin nabzı da tutulacak. Bu değerlendirmeler sonucunda parti yönetimi ve kabine revizyonu da gündeme gelecek.

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