Seçim İzmirin iki mahallesinde muhtarlık seçimleri iptal
2019 YEREL SEÇİMİ

İzmir'in iki mahallesinde muhtarlık seçimleri iptal

İzmir'in iki mahallesinde muhtarlık seçimleri iptal

İzmir’in Torbalı ilçesinde iki mahalle muhtarının mazbatası İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

31 Mart Yerel Seçimleri’nde muhtar olarak seçilen Tepeköy Mahalle Muhtarı Tamer Tünelli ve Dirmil Mahalle Muhtarı Mustafa İçöz, Torbalı İlçe Seçim Kurulu tarafından görevden alındı.

  • Aldıkları adli ceza nedeniyle sabıkalı hale gelen muhtarlar, mazbatalarını İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. İlçe genelinde çeşitli mahallelerdeki 7 azanın da görevden alındığı, bu iki mahallede seçimlerin tekrarlanacağı öğrenildi.

Muhtarlar, verilen karardan dolayı büyük üzüntü yaşadı. Bir muhtarın yol yapımı sırasında zeytin ağaçlarına zarar verdiği için mahkemece cezalandırıldığı ifade edilirken, diğer muhtarın da benzer bir nedenden dolayı görevden alındığı öğrenildi.

7 Haziran 2020’de yapılacak olan seçimlere kadar mahallelerde imza yetkisi birinci sıradaki azalarda olacak.

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