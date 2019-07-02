Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Seçim analizinde sona doğru
2019 YEREL SEÇİMİ

Seçim analizinde sona doğru

İstanbul seçimlerin ardından yapılan ilk değerlendirmeler sonrası kapsamlı rapor hazırlıkları başlatan AK Parti kurmayları, hazırlıklarını büyük oranda tamamladı. Hazırlanan rapor, Uzak Doğu ziyareti dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkez Binası
AK Parti Genel Merkez Binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 için ara verdiği İstanbul için seçim analizi molası bitiyor. 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerin ardından yapılan ilk değerlendirmeler sonrası kapsamlı rapor hazırlıkları başlatan AK Parti kurmayları Uzak Doğu ziyareti dönüşünde Erdoğan'a rapor sunacak.

BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçiminin "neden-sonuç" bağlamında araştırılması için verdiği talimat sonrasında çalışma başlatan AK Parti kurmayları, hazırlıklarını büyük oranda tamamladı. Seçiminde görev alan genel başkan yardımcıları ve teşkilat kademeleri çalışmada son aşamaya geldi. Tek çatı altında toplanacak genel kapsamlı raporda hata ve özeleştirilere yer verilecek. Seçimde görev alan her kademeye ilişkin değerlendirme de yapılacak. 23 Haziran sonrasında partide yapılan ilk değerlendirmeler ışığında somut tespitler de bu raporda yer alacak. Seçmen görüşlerine de yer verilecek raporda, seçim sonrasında seçmene sorulan “Neden AK Parti”ye oy vermediniz” sorusuna verilen yanıtlar yer alacak. Raporda seçim sürecindeki hatalar, doğrular tek tek mercek altına alınacak. Rapor bundan sonra atılacak adımlara ilişkin yol haritası da olacak.

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